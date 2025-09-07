DAZN jubelt! Mega-News für den Streamingdienst

Es ist eine ungewohnte Situation für viele Fußball-Fans in dieser Saison: Die Bundesliga-Konferenz läuft nämlich nicht mehr bei Sky, sondern ist bei DAZN zu sehen. Eine Ära endete für den Pay-TV-Sender, während für den Streamingdienst der Jubel über die neuen Rechte groß war.

Und zum Saisonstart gibt es für DAZN wieder tolle Neuigkeiten. Der Sport-Streamingdienst konnte nämlich an den ersten beiden Spieltagen der Fußball-Bundesliga echt gut punkten und sich über starke Zahlen freuen.

DAZN jubelt über Bundesliga-Start

Zunächst mal zu Sky: Der Pay-TV-Sender darf sich ebenfalls über einen starken Saisonstart mit guten Quoten freuen (hier mehr dazu). Sicherlich war bei dem einen oder anderen die Sorge groß, dass nach dem Verlust der Konferenz die Zahlen in den Keller gehen. Doch dieses Horrorszenario trat nicht ein. Für den Konkurrenten DAZN gibt es aber auch gute Neuigkeiten.

Wie die „Census+“-Auswertung der AGF zeigt, holte die erste DAZN-Konferenz 876.000 Views. Diese Zahl gibt an, wie häufig ein Stream gestartet wurde. Sollte ein und dieselbe Person einen Stream mehrfach starten, wird jedes Mal ein View gezählt.

Deutlich bessere Zahlen gab es in einer Konferenz in der vergangenen Saison, als der Streamingdienst beispielsweise die Champions League zeigte und zwei Millionen Views hatte. Dennoch dürfte man mit den Bundesliga-Views zufrieden sein. Gleiches gilt auch für den 2. Spieltag, wo die Konferenz im Schnitt 790.000 Views hatte.

Millionenmarke mit Traditionsduell geknackt

Dafür konnte DAZN aber mit einem anderen Bundesliga-Spiel richtig punkten. Das Traditionsduell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Hamburger SV knackte die Millionenmarke. 1,164 Millionen Views schaffte das Spiel und hatte damit mehr als beispielsweise Borussia Dortmund gegen Union Berlin.

Was Hoffnung für die Zukunft macht: An beiden Konferenzen fehlten mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund die beiden Top-Klubs mit den großen Fanlagern. Sie werden in den kommenden Samstagen dann auch live zu sehen sein, wodurch die Views-Zahl sicherlich nochmal nach oben gehen dürfte.