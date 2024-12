DAZN offenbart Konferenz-Plan – Fans stockt der Atem

An diesen Anblick müssen sich wohl alle gewöhnen – selbst DAZN! Ab der kommenden Saison zeigt erstmals der Streaming-Anbieter die Bundesliga-Konferenz! Die entsprechenden Rechte hatte man Konkurrent Sky vor einigen Tagen abgeluchst.

Schon stellt sich die Frage: Welche Entwicklung wird die Konferenz in den Händen von DAZN einschlagen? Orientiert man sich daran, wie Sky diese über viele Jahre zum absoluten Publikumsliebling aufgebaut hat? Oder plant man einen eigenen Weg? Die Chefin des Unternehmens packt jetzt aus.

DAZN hat ganz eigene Pläne

Wer ist der Gewinner der Rechteausschreibung? Darüber debattieren Kunden und Experten, seit die Ergebnisse bekannt geworden sind. Während sich Sky auch im zweiten Anlauf das begehrte Paket B sichern konnte (Freitagsspiele + Samstagnachmittagsspiele einzeln), konnte sich der große Konkurrent mit dem Paket A die Rechte an der Konferenz sichern.

Wie wird sich diese in den Händen des Streaminganbieters in Zukunft wohl verändern? Das wird man final erst zum Start der Saison 2025/2026 sehen, wenn die neue Rechteverteilung gilt. Dennoch kündigt Alice Mascia, Chefin von DAZN in der DACH-Region, jetzt schon mal an, wohin die Reise gehen könnte.

Dabei macht sie gegenüber der „Bild“ deutlich: Man wolle und werde respektieren, dass es sich bei der Konferenz um ein beliebtes und legendäres Produkt handle. Einst hatte Sky-Vorgänger Premiere diese erfunden. Das Prinzip wird also wohl nicht von Grund auf neu gedacht.

Mehr Fokus auf die Jugend

Dennoch könnte sich ein Wandel hin zu größerer Jugendfreundlichkeit bemerkbar machen. Das Nutzungsverhalten der jüngeren Generation verhält sich grundlegend anders als das älterer Generationen. Deshalb sagt Mascia: „Eine separat angebotene und stärker an Mobilgeräten orientierte Konferenz ist einer von vielen Gedanken.“

Ebenso kann man sich beim Online-Anbieter wohl auch die Verknüpfung mit der eigenen Fanzone vorstellen. In dieser können Zuschauer während der Spiele miteinander interagieren – bald auch während der Konferenz?

Bei diesen Gedankenspielen mag manch Zuschauer die Hände schon wieder über dem Kopf zusammenschlagen. Doch wer weiß: Vielleicht kann DAZN die Konferenz mit seinen Ideen auf das nächste Level bringen.