DAZN mit Abopreis-Ansage – sie lässt Sky sofort aufschrecken

Einst pilgerten die deutschen Fußballfans in die Kneipen und Gaststätten, um die Spiele ihres Lieblingsvereins live sehen zu können. Heute sind die Sportsbars eine aussterbende Art geworden. Das liegt nicht nur daran, dass viele Fans inzwischen ein privates Abo für DAZN, Sky & Co. haben.

Vor allem die explodierten Preise für die gewerblichen Pay-TV-Abos sorgen dafür, dass sich das Angebot für Wirte kaum noch rechnet. Nun aber lässt DAZN mit einem besonderen Angebot aufhorchen – nicht nur die Fans, sondern auch Konkurrent Sky.

Kommen die Sportsbars zurück? DAZN mit Gastro-Offensive

Mal ehrlich: Weißt du noch, wo bei dir die nächste Sky-Bar ist? Einst prägten die Kneipen mit Live-Übertragungen jedes Stadtbild, in jeder Hotel-Lobby konnte man Bundesliga gucken. Heute sind die allermeisten davon verschwunden. Der Hauptgrund: Die heftigen Abo-Preise, die die Rechte-Inhaber von den Wirten verlangen, damit diese ihren Kunden Fußball zeigen dürfen.

„Schon seit langer Zeit wird alles dafür getan, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen“, schimpfte bereits ein Gastronom gegenüber dieser Reaktion (hier die ganze Story). „„Wir waren nur in einem Moment gewollt: Als die Leute dieses neue Produkt, Fußball live im TV, kennenlernen sollten, angefüttert werden sollten. Als Multiplikatoren waren wir prima. Danach haben wir nur noch gestört.“ Die Preise unterstützen diese Theorie. Allein DAZN verlangte letzte Saison 400 Euro monatlich für ein Gastro-Abo. Bei Sky ist es noch mehr – je nach Lokalgröße werden teils 600 Euro, für manche sogar weit über 1.000 Euro pro Monat fällig.

Sonderangebot für Kneipen, Bars, Hotels

Kaum eine Bar kann das mit Umsätzen wieder reinholen. Nun aber ist Licht am Ende des Horizonts. DAZN lässt die Wirte mit einem besonderen Angebot aufhorchen. Mit dem Start der Champions-League-Saison bietet der Streamingdienst sein „Business-Abo“ ab 149 Euro an. Ein radikaler Preisnachlass, der mehr Gastronomen und Hoteliers animieren könnte, wieder Spitzen-Fußball zu zeigen. Und auch Sky dürfte aufhorchen, was der Dauer-Rivale im Schilde führt.

„Studien zeigen: Gäste geben in Lokalen mit Sportübertragungen bis zu 36 Prozent mehr aus als in solchen ohne. Sie bleiben länger, kommen häufiger wieder und bringen größere Gruppen mit. Betreiber berichten von Umsatzsteigerungen von über 20 Prozent, wenn regelmäßig Live-Sport gezeigt wird“, rechnet der Streaming-Riese vor. „DAZN For Business macht es einfach, diesen Effekt zu nutzen – mit einer breiten Auswahl an Top-Sport und einer unkomplizierten technischen Lösung.“

Zieht Sky nach, würden die Angebote fürs Rudelgucken mit Kumpels bei frischgezapftem Bier in der Kneipe bald womöglich wieder wie Pilze aus dem Boden sprießen. Ein Manko: Eine Preisgarantie gibt DAZN erstmal nur bis Saisonende.