Darts WM 2020: Nico Kurz – Luke Humphries im Live-Ticker! Deutsche Darts-Hoffnung vor historischer Sensation

Vom 13. Dezember bis zum 1. Januar steigt in London die Darts WM 2020. Und am 23. Dezember gibt's bereits das erste große deutsche Highlight. In der 3. Runde kommt's zum Duell Nico Kurz - Luke Humphries.

Tausende Fans zieht es dann wieder in den berühmten Alexandra Palace. Millionen weitere Zuschauer verfolgen die Darts WM zudem live im TV. Im Duell Nico Kurz - Luke Humphries kann der 22-Jährige der erste Deutsche werden, der bei einer Darts-WM ins Achtelfinale einzieht.

Darts WM 2020: Nico Kurz - Luke Humphries im Live-Ticker

Alle Infos zur Darts WM im Live-Ticker!

Nico Kurz - Luke Humphries 1:3, 3:2, 3:1, 0:3

Montag, 23. Dezember

14.28 Uhr: Wir sehen hier Weltklasse-Darts im vierten Satz - aus deutscher Sicht müssen wir sagen, dass Humphries "leider" in den entscheidenden Momenten hellwach war und 2:2 in Sätzen ausgleicht.

14.25 Uhr: Humphries ist jetzt gut drin im Spiel. 2:0 für den Engländer!

14.23 Uhr: Cool Hands Luke meldet sich eindrucksvoll zurück. Humphries beginnt das zweite Leg im vierten Satz mit einem Break.

14.21 Uhr: Kurz behält die Nerven und entscheidet den dritten Satz für sich.

14.19 Uhr: Humphries ist nervös! Kurz nutzt das aus und geht mit einem Break in Führung.

14.17 Uhr: Starkes Leg von Kurz! Mit 13 Darts gleicht er zum 1:1 im dritten Satz aus.

14.15 Uhr: Humphries eröffnet den dritten Satz und gewinnt das erste Leg.

14.11 Uhr: Es ist nicht schön, was die beiden Youngster sich bisher zusammenwerfen - aber es ist spannend. Kurz gleicht aus.

14.08 Uhr: Erst vergibt Humphries die Chance aufs Break, dann lässt Kurz seine Möglichkeit liegen. 2:2!

14.05 Uhr: Kurz mit der Chance zum Break - doch er scheitert an der Doppel-10. Humphries gleicht aus.

14.02 Uhr: Kurz gewinnt das erste Leg im zweiten Satz.

13.56 Uhr: Humphries entscheidet das dritte Leg für sich und schafft im vierten Leg das Break. Somit geht der erste Satz an den Engländer.

13.52 Uhr: Kurz gleicht aus. 1:1 im ersten Set!

13.50 Uhr: Humphries beginnt das erste Leg und entscheidet dieses für sich.

13.48 Uhr: Ally Pally. 12.24 Uhr Ortszeit. Der Pöbel im Zuschauerbereich ist bereits mächtig besoffen. Let's go!

13.45 Uhr: Kurz betritt den "Ring". Danach ist Humphries dran. Wir wären dann so weit.

13.40 Uhr: In wenigen Minuten betreten die beiden Spieler die große Bühne. Dann geht's endlich los!

13.02 Uhr: Heute Mittag wird es ernst für Nico Kurz. In seinem Drittrundenduell mit Luke Humphries kann er der erste Deutsche werden, der das Achtelfinale einer Weltmeisterschaft erreicht. Wir versorgen dich im Live-Ticker mit allen Infos aus dem Ally Pally.

Sonntag, 22. Dezember

WM-Aus für Max Hopp! Der 24. der Weltrangliste musste sich in der 3. Runde gegen den Litauer Darius Labanauskas mit 2:4 geschlagen geben.

Samstag, 21. Dezember

23.29 Uhr: Fallon Sherrock hat bei der Darts-WM für die nächste Überraschung gesorgt. Die Engländerin besiegte den Geheimfavoriten Mensur Suljovic in der 2. Runde sensationell mit 3:1.

Freitag, 20. Dezember

23.14 Uhr: Heute war ein guter Tag für deutsche Darts-Fans. Nico Kurz und Max Hopp haben die dritte Runde erreicht. Kurz gewann 3:1 gegen Joe Cullen, und Hopp besiegte Benito van de Pas 3:2.

Donnerstag, 19. Dezember

23.43 Uhr: Das ist für Gerwyn Price so gerade noch mal gut gegangen. Der Mit-Favorit lag gegen William O'Connor bereits mit 1:2 hinten, gewann aber noch 3:2 und konnte ein frühes Aus so gerade noch abwenden.

Mittwoch, 18. Dezember

22.28 Uhr: James Wade, momentan Achter der Weltrangliste, steht nach einem 3:0-Sieg gegen Ritchie Edhouse in der nächsten Runde.

Montag, 16. Dezember

22.39 Uhr: Starke Vorstellung von Gary Anderson! Der Schotte bezwang Brendan Dolan mit 3:0 und steht in der nächsten Runde.

Sonntag, 15. Dezember

23.38 Uhr: Der Weltranglistenvierte hat sich bereits verabschiedet. Michael Smith verlor gerade mit 1:3 gegen Luke Woodhouse.

Samstag, 14. Dezember

22.54 Uhr: Erste Überraschung bei der Darts-WM: Kim Huybrechts hat den Weltranglistenzweiten Rob Cross mit 3:0 aus dem Turnier gefegt.

Freitag, 13. Dezember

23.58 Uhr: So hatte Michael van Gerwen sich seinen WM-Auftakt sicher nicht vorgestellt. Der Champion kam auf einen Average von gerade mal 80 Punkten. So schlecht war er bei einer WM letztmals im Jahr 2015. Gegen seinen Landsmann Jelle Klaasen gab van Gerwen den ersten Satz ab, und manch einer glaubte schon an die große Sensation. Im Verlauf des Matches schaltete "MvG" dann aber ein paar Gänge rauf und entschied das Duell noch mit 3:1 für sich. Dennoch: Van Gerwen ist noch längst nicht in Top-Form.

22.16 Uhr: Kim Huybrechts schlägt Geert Nentjes 3:2 nach Sätzen und zieht ebenfalls in die nächste Runde ein.

21.04 Uhr: Das erste Spiel ist durch und der Gegner von Weltmeister Michael van Gerwen steht fest. Der Niederländer Klaasen hat den 0:1-Satzrückstand noch gedreht und Burness geschlagen. Jetzt geht es gegen den Titelverteidiger.

20.32 Uhr: Das erste Match läuft. „Ironman“ Burness hat den ersten Satz gegen Klaasen gewonnen. Schon jetzt kocht im Ally Pally die Stimmung.

20.00 Uhr: In wenigen Augeblicken startet die Darts WM 2020! Hier die heutigen Partien im Überblick:

Jelle Klaasen - Kevin Burness

Kim Huybrechts - Geert Nentjes

Luke Humphries - Devon Petersen

Michael van Gerwen - Klaasen / Burness

18.28 Uhr: Für Raymond van Barnefeld und seine „Barney Army“ ist es eine ganz besondere WM. Der Niederländer tritt zum letzten Mal an, sagt nach dem Turnier Lebewohl und hinterlässt, wie letztes Jahr Rekordchampion Phil Taylor, eine große Lücke.

15.38 Uhr: Die drei deutschen Teilnehmer steigen erst nächste Woche ins Turnier ein. Nico Kurz bekommt es am Mittwoch mit dem Engländer James Wilson zutun, Gabriel Clemens tritt gleichzeitig gegen den Holländer Benito van de Pas an. Max Hopp duelliert sich am Freitag mit dem Sieger des Duells Clemens/van de Pas – es könnte also direkt zu einem deutsch-deutschen Duell kommen.

14.01 Uhr: Am Samstag geht es dann für die ersten Herausforderer von van Gerwen los. Raymond van Barnefeld startet gegen Darin Young, Rob Cross tritt parallel gegen den Sieger aus dem Duell Huybrechts/Nentjes an. Gary Anderson und Gerwyn Price müssen sich noch etwas gedulden.

11.03 Uhr: Traditionell muss der Weltmeister gleich am ersten Turniertag ran. Für Michael van Gerwen geht's heute Abend in die Mission Titelverteidigung. Auch andere namhafte Spieler haben heute bereits ihren Auftakt. Sehen wir gleich am ersten Tag womöglich eine große Sensation?

9.28 Uhr: Bei der vergangenen WM spazierte Michael van Gerwen geradezu durch das Turnier. Im Achtelfinale fegte er den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis mit 4:1 aus dem Wettbewerb. Im Viertelfinale musste Ryan Joyce mit 5:1 dran glauben. Im Halbfinale ließ der Niederländer dem zweimaligen Champion Gary Anderson mit 6:1 keine Chance. Und auch im Endspiel machte van Gerwen mit Michael Smith (7:3) relativ kurzen Prozess.

7.54 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Darts-WM 2020. Hier versorgen wir dich ab sofort mit allen Infos aus dem Ally Pally.

