Darts WM 2020 im Live-Ticker: Sensation zum Auftakt?

Vom 13. Dezember bis zum 1. Januar steigt in London die Darts WM 2020.

Tausende Fans zieht es dann wieder in den berühmten Alexandra Palace. Millionen weitere Zuschauer verfolgen die Darts WM zudem live im TV.

Darts WM 2020 im Live-Ticker

Bei der vergangenen Darts WM sicherte Michael van Gerwen sich souverän die Krone. Kann der Niederländer seinen Titel verteidigen?

Alle Infos zur Darts WM im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Freitag, 13. Dezember

18.28 Uhr: Für Raymond van Barnefeld und seine „Barney Army“ ist es eine ganz besondere WM. Der Niederländer tritt zum letzten Mal an, sagt nach dem Turnier Lebewohl und hinterlässt, wie letztes Jahr Rekordchampion Phil Taylor, eine große Lücke.

15.38 Uhr: Die drei deutschen Teilnehmer steigen erst nächste Woche ins Turnier ein. Nico Kurz bekommt es am Mittwoch mit dem Engländer James Wilson zutun, Gabriel Clemens tritt gleichzeitig gegen den Holländer Benito van de Pas an. Max Hopp duelliert sich am Freitag mit dem Sieger des Duells Clemens/van de Pas – es könnte also direkt zu einem deutsch-deutschen Duell kommen.

14.01 Uhr: Am Samstag geht es dann für die ersten Herausforderer von van Gerwen los. Raymond van Barnefeld startet gegen Darin Young, Rob Cross tritt parallel gegen den Sieger aus dem Duell Huybrechts/Nentjes an. Gary Anderson und Gerwyn Price müssen sich noch etwas gedulden.

11.03 Uhr: Traditionell muss der Weltmeister gleich am ersten Turniertag ran. Für Michael van Gerwen geht's heute Abend in die Mission Titelverteidigung. Auch andere namhafte Spieler haben heute bereits ihren Auftakt. Sehen wir gleich am ersten Tag womöglich eine große Sensation?

9.28 Uhr: Bei der vergangenen WM spazierte Michael van Gerwen geradezu durch das Turnier. Im Achtelfinale fegte er den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis mit 4:1 aus dem Wettbewerb. Im Viertelfinale musste Ryan Joyce mit 5:1 dran glauben. Im Halbfinale ließ der Niederländer dem zweimaligen Champion Gary Anderson mit 6:1 keine Chance. Und auch im Endspiel machte van Gerwen mit Michael Smith (7:3) relativ kurzen Prozess.

7.54 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Darts-WM 2020. Hier versorgen wir dich ab sofort mit allen Infos aus dem Ally Pally.

-------------------

Darts-WM: Die vergangenen zehn Endspiele