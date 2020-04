Coronavirus: Tennis-Millionär Thiem mit klarer Ansage: „Warum sollte ich denen Geld schenken?“

In Zeiten des Coronavirus hat Dominic Thiem klar Stellung zu einem brisanten Thema bezogen.

Das Coronavirus sorgt auch in der Tenniswelt für ein großes Chaos. Zunächst gab es Verschiebungen und Absagen der größten Turniere. Und jetzt entbrannt auch noch ein gewaltiger Streit zwischen den Profis. Aber eins nach dem anderen.

Wegen des Coronavirus war mit den French Open eines der vier Grand Slams von Mai auf den Herbst verschoben worden. Das prestigeträchtige Wimbledon-Turnier, das im Juli stattgefunden hätte, musste sogar ganz abgesagt werden.

Coronavirus: Thiem holt zum Rundumschlag aus

Neben den großen Turnieren fallen seit Wochen auch alle anderen Wettkämpfe aus. Das ist besonders bitter für alle Tennisprofis, die nicht zu den Besten ihres Fachs gehören. Denn während die großen Stars dank ihrer bereits verdienten Millionen auch in einer monatelangen Pause nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten, bekommen viele Nachwuchsspieler allmählich wirtschaftliche Probleme.

Dahingehend hatten die drei derzeit größten Stars der Tenniswelt eine nette Idee. Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic wollen in einer Art Hilfs-Fonds viele Tennisprofis unterstützen. Was als liebe Geste gemeint war, zog gewaltige Kritik nach sich. Der australische Profi John Millman nahm die Spendenaktion zum Anlass, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Gelder in der Tenniswelt seiner Meinung nach ungerecht verteilt seien.

Mit Dominic Thiem holte ein anderer großer Star nun zum Konter aus. Der Weltranglisten-Dritte kritisierte die Pläne von Federer und Co. und widersprach auch Millman. „Kein Tennisspieler kämpft ums Überleben“, sagte Thiem der österreichischen „Kronen Zeitung“: „Auch nicht die, die weit unten stehen. Da wird keine verhungern.“

„Ich weiß nicht, warum ich solchen Spielern mein Geld schenken sollte“

Thiem ging genauer auf die Nachwuchsspieler ein: „Ich kenne die Future-Tour sehr genau, weil ich dort selbst zwei Jahre gespielt habe. Da gibt es viele Spieler, die ihr Leben dem Sport nicht derart unterordnen, wie es sein müsste.“

In seiner Karriere kassierte Thiem alleine durch Preisgelder mehr als 20 Millionen Euro. An wen er spendet, kann Thiem ganz genau sagen: „Ich weiß nicht, warum ich solchen Spielern mein Geld schenken sollte. Mein Geld lasse ich lieber Menschen oder Organisationen zukommen, die es wirklich brauchen.“ (dhe)