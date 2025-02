Biathlon-WM 2025 im TV und Livestream: Hier siehst du das Einzelrennen live im Free-TV

Das Highlight der diesjährigen Wintersport-Saison steht wieder an – die Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide in der Schweiz. Über zwei Wochen lang kämpfen die Biathleten bei der Weltmeisterschaft um Goldmedaillen. Vor Ort und vor den TV-Geräten und im Livestream sind wieder unzählige Zuschauer bei den Wettkämpfen dabei.

Egal ob Staffel oder Einzelrennen – du willst die Biathlon-WM 2025 im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir, wie du alle Wettkämpfe der Weltmeisterschaft in Lenzerheide live verfolgen kannst.

Biathlon-WM 2025 im TV und Livestream: Der Zeitplan

Am 12. Februar startet die Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide. Los geht es mittwochs mit der Mixed-Staffel. Mehr als zwei Wochen messen sich die besten Biathleten in sechs verschiedenen Disziplinen und kämpfen um Medaillen.

Übertragen werden die Wettkämpfe der Biathlon-WM im TV und Livestream von ARD, ZDF und Eurosport. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte. Die erste Woche der Biathlon-WM (12.2 – 16.2) siehst du im ZDF im Fernsehen oder im Livestream bei zdf.de. Die zweite Woche der Biathlon-Weltmeisterschaft läuft in der ARD oder im Stream bei sportschau.de.

Im Privatfernsehen läuft die komplette Biathlon-WM bei Eurosport oder im Livestream beim kostenpflichtigen Streaminganbieter discovery+. Kunden von DAZN können die Biathlon-WM auch auf der Streamingplattform verfolgen. DAZN und Eurosport haben eine Kooperation.

Der Zeitplan – hier siehst du die Biathlon-WM 2025 im TV und Livestream:

Mittwoch, 12.02.2025, 14.30 Uhr: Mixed Staffel (Männer und Frauen) live im ZDF und bei Eurosport

Freitag, 14.02.2025, 15.05 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen live im ZDF und bei Eurosport

Samstag, 15.02.2025, 15.05 Uhr: 10 km Sprint Männer live im ZDF und bei Eurosport

Sonntag, 16.02.2025, 12.05 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen live im ZDF und bei Eurosport

Sonntag, 16.02.2025, 15.05 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer live im ZDF und bei Eurosport

Dienstag, 18.02.2025, 15.05 Uhr: 15 km Einzel Frauen live im ZDF und bei Eurosport

Mittwoch, 19.02.2025, 15.05 Uhr: 20 km Einzel Männer live in der ARD und bei Eurosport

Donnerstag, 20.02.2025, 16.05 Uhr: Single Mixed Staffel (Männer und Frauen) live in der ARD und bei Eurosport

Samstag, 22.02.2025, 12.05 Uhr: 4 x 6 km Staffel Frauen live in der ARD und bei Eurosport

Samstag, 22.02.2025, 15.05 Uhr: 4 x 7,5 km Staffel Männer live in der ARD und bei Eurosport

Sonntag, 23.02.2025, 13.45 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen live in der ARD und bei Eurosport

Sonntag, 23.02.2025, 16.05 Uhr: 15 km Massenstart Männer live in der ARD und bei Eurosport

Die Favoriten bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide

Die Biathlon-WM 2025 findet in der Lenzerheide statt. Es ist das erste Mal, dass eine Biathlon-WM in der Schweiz ausgetragen wird – eine echte Premiere also. Zuvor gab es nur im Jahr 1985 die Frauen ihre Weltmeisterinnen in unserem Nachbarland gesucht. In die Roland-Arena passen rund 15.000 Zuschauer.

Bei den Männern gelten die Norweger Sturla Holm Laegreid (Weltcupführender) und Johannes Thingnes Boe als Topfavoriten. Die wollen besonders einige Franzosen ärgern. Bei den Deutschen läuft es diese Saison bisher eher bescheiden, bester Deutscher im Weltcup ist Phillip Nawrath (11.). Neben ihm gehören noch Philipp Horn, Johannes Kühn, Danilo Riethmüller und Justus Strelow zum Aufgebot.

Bei den Frauen sieht es für Deutschland wesentlich besser aus. Hier geht die Weltcupgesamtführende Franziska Preuß als eine der großen Favoritinnen in die Rennen. Ihre größten Konkurrentinnen sind wohl die Französin Lou Jeanmonnot und die Schwedin Eliva Öberg. Zu dem deutschen Kader bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide gehören auch noch Selina Grotian, Johanna Puff, Sophia Schneider und Julia Tannheimer.