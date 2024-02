Biathlon-WM 2024 im Live-Ticker: Deutschland zittert vor Sprint der Frauen – wieder Medaillen-Drama?

Die Biathlon-WM 2024 im tschechischen Nove Mesto nimmt jetzt so richtig an Fahrt auf. Nach dem Start mit der Mixed-Staffel am Mittwoch stehen jetzt die ersten Einzelentscheidungen an. Am Freitag (9. Februar) steht der Sprint der Frauen auf dem Programm.

Holt Deutschland die erste Medaille bei der Biathlon-WM 2024? In der Mixed-Staffel hatte es so gut ausgesehen, ehe Franziska Preuß am Schießstand die Nerven versagten. Futsch war das Edelmetall. Kann die Enttäuschung heute wiedergutgemacht werden?

Biathlon-WM 2024 im Live-Ticker: Wer holt Gold?

Klar ist: Den deutschen Athletinnen werden wohl nur Außenseiterchancen eingeräumt. Die großen Favoritinnen kommen aus Frankreich und Norwegen. Doch vielleicht ist eine Überraschung drin. Mit unserem Live-Ticker bist du zu jeder Zeit bestens informiert.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.00 Uhr: Insgesamt gehen heute 93 Starterinnen in die Loipe. Wie immer gilt dieser auch als Qualifikation für die Verfolgung, die am Sonntag stattfindet.

15.12 Uhr: Die Startnummern der Deutschen lauten: 9 (Hettich-Walz), 17 (Voigt), 19 (Preuß) und 52 (Schneider).

14.02 Uhr: Am Mittwoch sorgten Regen und eine tiefe Loipe für jede Menge Extra-Anstrengung bei den Athleten. Wie sieht es heute aus? Derzeit sagt der Wetterdienst für heute trockene Bedingungen voraus.

12.26 Uhr: Klar favorisiert sind allerdings die Norwegerinnen und insbesondere die Französinnen. Frankreich gewann die Mixed-Staffel dank hervorragender Leistungen von Julia Simon und Justine Braisaz-Bouchet. Beide gelten auch heute wieder als Favoritinnen. Dahinter rechnet sich die norwegische Gesamt-Weltcup-Führende Ingrid Landmark Tandrevold natürlich auch Chancen aus.

11.07 Uhr: Neben Preuß gehen drei weitere deutsche Biathletinnen an den Start. Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Sophia Schneider erhoffen sich ebenfalls Chancen.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

10.33 Uhr: Alle Augen sind natürlich auf Franziska Preuß gerichtet. In Führung liegend versagten ihr im entscheidenden Moment die Nerven. Deutschland fiel bis auf Platz 5 zurück, der Traum vom Edelmetall war dahin.

Freitag, 9. Februar, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Wettbewerb bei der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto. Am heutigen Tag steht der Sprint der Frauen auf dem Programm. Kann das deutsche Team über die erste Medaille jubeln?