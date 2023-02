Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker: Entscheidung gefallen! SIE sollen Deutschland zum ersten Gold führen

Auftakt zum Wintersport-Event des Jahres! Am Mittwoch (8. Februar) startet die Biathlon-WM 2023. Anderthalb Wochen duellieren sich die besten Biathleten der Welt im thüringischen Oberhof um Edelmetall.

Den Anfang bei der Biathlon-WM 2023 macht zunächst die Mixed-Staffel. Bei dieser ist selbstverständlich auch das deutsche Team vertreten und greift bei dem Heim-Event nach der ersten Medaille.

Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker

Gleich zum Start gibt die Weltmeisterschaft Vollgas. Von Beginn an stehen Podestplätze auf dem Spiel. Du willst nichts rund um die Biathlon-WM 2023 in Oberhof verpassen? Dann bist du hier genau richtig. Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem aktuellsten Stand.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Biathlon-WM 2023 am 8. Februar:

Disziplin: Mixed-Staffel

Start: 14.45 Uhr

Distanz: 4×6 Kilometer

8.48 Uhr: Für die Biathlon-WM hat Thüringen tief in die Tasche gegriffen. 83 Millionen Euro sind verbaut worden: in die Rodelbahn, die Biathlon-Arena, neue Beschneiungstechnik, Schneedepots, ein Nachwuchsleistungszentrum, Parkplätze und einen Busbahnhof mit Parkhaus.

7.27 Uhr: Dass die Begeisterung für die Biathlon-WM groß sein wird, ist nicht überraschend. Über 150.000 Zuschauer werden erwartet. Es wird zwölf Entscheidungen an elf Tagen geben. Rund um den Kurpark herrscht große Freude bei den Fans und auch das Wetter spielt mit.

Mittwoch, 8. Februar, 6 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es endlich los mit der Biathlon-WM. In unserem Live-Ticker bleibst du auf dem Laufenden.

22.21 Uhr: Ganz vorne werden es sich aber die Norweger bequem machen – das zumindest mutmaßen die Experten. Gerade bei den Herren hat es sich ein Trio an der Spitze des Weltcup-Tableaus bequem gemacht. Johannes Thingnes Boe führt komfortabel vor seinen Landsmännern Sturla Holm Laegreid und Vetle Sjaastad Christiansen.

21.05 Uhr: Der DSV hofft, endlich wieder ein Medaillenwort mit reden zu dürfen. Ins Rennen schickt der Verband morgen Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees an den Start. Sie sind die erste Deutsche Goldhoffnung

20.32 Uhr: Den Auftakt macht zunächst die Mixed-Staffel. Vier Athleten einer Nation, je zwei Männer und zwei Frauen, treten gegeneinander an. Alle Läufer müssen zwei Mal an den Schießstand – 1x liegend, 1x stehend.

Weitere Nachrichten:

Dienstag, 7. Februar, 20 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Es ist so weit: Am morgigen Mittwoch startet die Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Können die Deutschen Athleten endlich wieder glänzen? Oder setzen sich die großen Favoriten durch?