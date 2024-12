Biathlon Weltcup 2024/25 im TV und Livestream: Hier siehst du den Sprint in Kontiolahti live im Free-TV

Die neue Wintersport-Saison steht an, der Biathlon Weltcup 2024/2025 startet. Neben Skispringen ist Biathlon in Deutschland weiter die beliebteste Wintersportart. Millionen von Zuschauern schauen in den Wintermonaten den Biathlon Weltcup im TV und Livestream.

Langlauf und Schießen – diese Kombination kommt bei den Wintersport-Fans gut an und erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit. Bist auch du ein begeisterter Biathlon-Fan? Wir sagen dir, wo du den Biathlon-Weltcup 2024/2025 im TV und Livestream verfolgen kannst.

Biathlon Weltcup 2024/2025 im TV und Livestream: Diese Sender übertragen die Rennen

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF besitzen noch bis 2025/2026 die Übertragungsrechte. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung der Biathlon-Rennen. In der Regel wechseln sich ARD und ZDF jedes Wochenende ab. Außerdem werden die Biathlon-Wettbewerbe im Livestream zu sehen sein. Bei der ARD auf sportschau.de und beim ZDF auf zdf.de/sport.

Bei der ARD werden die ehemaligen Biathleten Erik Lesser und Arnd Peiffer als Experten bei den Rennen am Start sein. Als Moderator ist wie gewohnt Michael Antwerpes für die ARD vor Ort. Das ZDF hat zur Saison 2024/2025 sein Team für die TV-Übertragungen deutlich umbesetzt. Weiter moderieren wird aber dennoch wieder Alex Ruda. An seiner Seite stehen die Expertinnen Laura Dahlmeier und Denise Herrmann-Wick. Kommentiert wird nun von Volker Grube und Co-Kommentator Sven Fischer, der zuvor noch Experte war.

Zusätzlich zu ARD und ZDF überträgt auch Eurosport Massenstart, Sprint und Co. des Biathlon-Weltcups 2024/2025. Zu sehen sind die Biathlon-Wettbewerbe im TV und im Livestream bei discovery+. Außerdem ist Eurosport beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN empfangbar. Kommentiert wird von Kommentator Sigi Heinrich und Experte Michael Rösch.

Die Highlights der Biathlon-Saison

Am 30. November 2024 startet der Biathlon Weltcup 2024/2025 mit den ersten Rennen in Kontiolahti (Finnland). Die Männer und Frauen starten auch in dieser Saison in den Disziplinen Staffel (inklusive Single-Mixed und Mixed), Sprint, Verfolgung, Einzel und Massenstart.

In dieser Saison gibt es insgesamt zehn Stationen im Biathlon-Weltcup, wenn man die WM mitzählt. Für deutsche Fans werden die Highlights wieder einmal die Traditionsstrecken in Oberhof (09. – 12. Januar) und Ruhpolding (15.– 19. Januar) sein. Außerdem steht die nächste Weltmeisterschaft an. Ausgetragen wird diese in diesem Jahr in Lenzerheide (12. – 23. Februar) in der Schweiz.

Wenn du den Biathlon Weltcup 2024/2025 im TV und Livestream verfolgen willst, musst du jetzt genau aufpassen. Die beste Nachricht für alle Fans: Der Biathlon Weltcup 2024/2025 läuft auch in diesem Jahr im Free-TV bei ARD, ZDF und Eurosport. Zusätzlich zeigt auch DAZN die Übertragung der Biathlon-Wettbewerbe.

Biathlon Weltcup 2024/2025 im TV und Livestream: Hier alle Termine der Saison im Überblick

Konthiolahti (Finnland): 30.11. – 08.12.2024

Sa, 30.11., 13.15 Uhr: Single-Mixed-Staffel, ZDF/Eurosport

Sa, 30.11., 15.45 Uhr: Mixed-Staffel, ZDF/Eurosport

So, 01.12., 13.45 Uhr: Staffel Männer, ZDF/Eurosport

So, 01.12., 17.25 Uhr: Staffel Frauen, ZDF/Eurosport

Di, 03.12., 16.20 Uhr: Einzel Männer, ARD/Eurosport

Mi, 04.12., 16.20 Uhr: Einzel Frauen, ARD/Eurosport

Fr, 06.12., 16.20 Uhr: Sprint Männer, ARD/Eurosport

Sa, 07.12., 17.10 Uhr: Sprint Frauen, ARD/Eurosport

So, 08.12., 14.30 Uhr: Massenstart Männer, ARD/Eurosport

So, 08.12., 17.10 Uhr: Massenstart Frauen, ARD/Eurosport

Diese Biathleten starten für Deutschland

Bei den deutschen Männern führt nicht mehr Benedikt Doll das Aufgebot an – er hatte nach der letzten Saison seine Karriere beendet. Zum Start der Saison wurden folgende Männer von den Trainern für den Weltcup nominiert: Philipp Nawrath, Justus Strelow, Philipp Horn, David Zobel, Danilo Riethmüller und Johannes Kühn. Überraschend muss der bereits sehr erfolgreiche Roman Rees erstmal in der zweiten Liga (IBU Cup) ran.

Bei den deutschen Frauen führt Vanessa Voigt das Aufgebot an. Außerdem ist die von Verletzungen und Krankheiten geplagte frühere Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß dabei. Johanna Puff, Julia Tannheimer, Julia Kink und Selina Grotian komplettieren das Aufgebot der deutschen Biathletinnen zum Start der Saison. Übrigens können Athletinnen oder Athleten jederzeit ausgetauscht werden.

Die Favoriten der Biathlon-Saison 2024/2025

Die Top-Favoriten sind die deutschen Biathleten in dieser Saison aber nicht. Die Jahre, in denen Deutschland ganz vorne in der Weltspitze dabei war, sind vorbei. Laura Dahlmeier, Magdalena Neuner, Simon Schempp, Michi Greis und Co. sind alle längst nicht mehr dabei.

Bei den Männern ist die Lage der Favoriten eindeutig: Der norwegische Überflieger Johannes Thingnes Bö ist der klare Favorit. Seine größten Konkurrenten kommen mit Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö und Vetle Sjastad Christiansen aus dem eigenen Land. Die Schweden Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson, sowie die Franzosen Emilen Jacquelin und Quentin Fillon Maillet sollten ebenfalls vorne mitmischen.

Etwas ausgeglichener ist es bei den Frauen. Elvira Öberg (Schweden), Schwester Hanna Öberg, Lisa Vittozzi (Italien), Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich) und die Norwegerinnen Ingrid Landmark Tandrevold muss man auf der Rechnung haben.