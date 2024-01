Biathlon-Hammer in Oberhof! DSV-Routinier sorgt für historischen Heimerfolg

Was für ein Start ins neue Jahr! Benedikt Doll gewinnt als erster Deutscher seit sieben Jahren ein Biathlon-Rennen in Oberhof. Der Sprint der Männer musste wegen der schwierigen Witterungsverhältnissen um ein Tag verschoben werden – für Doll anscheinend überhaupt kein Problem!

Der DSV-Altmeister flog förmlich zum Sieg. Und doch wurde es hinten raus noch einmal richtig eng. Mit einem Vorsprung von unter zwei Sekunden sichert sich der 33-jährige Biathlon-Star den Sieg vor dem Norweger Sturla Holm Laegreid.

Biathlon: Doll gewinnt Verfolgungsrennen hauchdünn

Doll kann seinen zweiten Saisonerfolg feiern! Nach dem Sprint-Sieg in der Lenzerheide gewann der Biathlet am Freitag (05. Januar) auch das Sprintrennen in Oberhof. Es war der erste Heim-Triumph der DSV-Männer seit Simon Schempp im Massenstart am 8. Januar 2017.

Die Bedingungen waren alles andere als einfach. Leichter Nebel und Nieselregen, dazu die Verschiebung von Donnerstag auf Freitag. Doch Doll behielt nicht nur den Durchblick, sondern auch die Nerven. Zwar schoss er seinen letzten Schuss sogar daneben, doch die läuferische Leistung war dieses Mal überragend.

„Es ist das schönste Gefühl. Das macht richtig Spaß, einfach cool“, sagte der Sieger in der ARD. „Ich war ein bisschen überrascht, das kommt echt unerwartet, aber heute hat echt alles perfekt gepasst“, ergänzte Doll. Laegreids Landsmann Endre Stroemsheim belegte Rang drei, Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö kam als Vierter ins Ziel.

Kühn und Nawarath sorgen für starkes Team-Ergebnis

Nicht nur Doll hatte am Freitagmittag in Oberhof etwas zu feiern, auch Johannes Kühn und Philipp Nawrath konnten nach ihrem Rennen hochzufrieden ein. Kühn kam auf Platz fünf, Nawarath auf Platz elf. Auch Justus Strelow schaffte ein Top-15-Ergebnis.

Schon am morgigen Samstag (06. Janaur) möchten die DSV-Biathleten an den starken Auftakt anknüpfen. Dann steht um 12.25 Uhr die Verfolgung an. Am Sonntag (07. Januar, 11.30 Uhr) folgt dann die Herren-Staffel. Dort streben Doll und Co. dann nach dem dritten Podestplatz im dritten Rennen des Winters,