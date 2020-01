Biathlon (Oberhof) im Live-Ticker: Doll-Debakel, Kühn stark

Der Weltcup im Biathlon macht ab Donnerstag (9. Januar) Station in Oberhof.

Im bereits vierten Wettbewerb geht es für die Biathlon-Stars um Punkte für den Weltcup

Biathlon in Oberhof: der Live-Ticker

Was ist drin für die deutschen Biathletinnen und Biathleten beim ersten Heim-Weltcup?

Alle Infos zum Biathlon-Weltcup in Oberhof findest Du in unserem Live-Ticker.

Der Biathlon-Zeitplan in Oberhof (Lotto Thüringen Arena am Rennsteig):

Donnerstag, 9. Januar:

14.30 Uhr: Sprint Frauen (7,5 km)

Freitag, 10. Januar:

14.30 Uhr: Sprint Männer (10 km)

Samstag, 11. Januar:

12 Uhr: Staffel Frauen (4 x 6 km)

14.15 Uhr: Staffel Herren (4 x 7,5 km)

Sonntag, 12. Januar

12.45 Uhr: Massenstart Frauen (12,5 km)

14.30 Uhr: Massenstart Herren (15 km)

Biathlon-Weltcup-Stände (nach 3 von 10 Stationen):

Gesamtwertung (Frauen):

1. Dorothea Wierer (ITA) 304

2. Tiril Eckhoff (NOR) 287

3. Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 282

…

11. Denise Herrmann (GER) 179

Gesamtwertung (Männer):

1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 374

2. Tarjei Bö (NOR) 313

3. Quentin Fillon Maillet (FRAU) 281

…

8. Benedikt Doll (GER) 224

Ergebnis im Ziel - Sprint der Damen:

1. M. Röiseland (NOR) 22:04.90 Minuten

2. D. Herrmann (GER) +00:33.10

3. J. Simon ( FRA) +00:47.40

Ergebnis im Ziel – Sprint der Herren:

1. M. Fourcarde (FRA) 25:27.20 Minuten

2. E. Jacquelin (FRA) +00:25.50

3. J. Kühn (GER) +00:33.00

15.32 Uhr: Johannes Kühn feiert in Oberhof den zweiten Podestplatz seiner Karriere! Mit dieser erfreulichen Meldung verabschieden wir uns aus Oberhof. Morgen geht es dann an gleicher Stelle weiter mit den Staffel-Rennen. Bis morgen!

15.23 Uhr: Tarjei Bö erreicht das Ziel auf dem 22. Platz. Was aber viel interessanter ist: Disqualifiziert wird er nicht. Weil er auf seinem "Rückweg" niemanden behindert hat, drückt die IBU-Rennjury ein Auge zu.

15.20 Uhr: Mittlerweile ist der Franzose Emilien Jacquelin an Kühn vorbeigezogen. Trotzdem ist der Deutsche auf Podestkurs.

15.07 Uhr: Blamage für Doll. Der Sieger von Annecy schießt vier (!) Fehler und wird damit weit hinten landen.

15.05 Uhr: Ein Zwischenergebnis Kühn ist im Ziel vorerst Zweiter. Martin Fourcarde führt, Peiffer liegt auf Rang fünf.

14.59 Uhr: Peiffer ohne Fehler, Kühn muss beim Stehenschießen einmal in die Runde.

14.55 Uhr: Horn mit einem Fehler beim 1. Schießen.

14.51 Uhr: Benedikt Doll patzt beim Liegenschießen - gleich zwei Strafrunde! Damit wird es mit dem Wiederholungssieg wohl nichts!

14.47 Uhr: Peiffer setzt den ersten Schuss daneben, bleibt danach aber fehlerfrei. Damit muss er einmal in die Strafrunde. Kühn macht es besser - er räumt alle fünf ab.

14.36 Uhr: Peiffer ist gestartet.

14.30 Uhr: Das Rennen ist eröffnet. Simon Eder aus Österreich geht als Erster auf die Strecke.

14.25 Uhr: Das sind die Startnummer der Deutschen: Arnd Peiffer (12), Johannes Kühn (18), Benedikt Doll (28), Philipp Horn (36), Simon Schempp (59), Lucas Fratzscher (90).

14.12 Uhr: In Oberhof regnet es weiter. Der extra aus Gelsenkirchen angelieferte Schnee schmilzt. Deshalb laufen die Männer heute die verkürzte Damen-Strecke (3x 2,5km).

13.47 Uhr: Ins gehen heute für Deutschland: Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Benedikt Doll, Philipp Horn, Simon Schempp und Lucas Fratzscher.

12.17 Uhr: Lokalmatador Erik Lesser ist in Oberhof nicht am Start. Nach zuletzt schwachen Leistungen wurde der 31-Jährige in den IBU-Kader versetzt.

09.27 Uhr: Die Vorzeichen sind gut: Beim letzten Weltcup in Annecy konnte Benedikt Doll den Sprint gewinnen und damit den ersten Saison für die deutschen Biathlon-Herren einfahren.

Freitag, 10. Januar, 06.47 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Live-Ticker am Freitag! Nach dem erfreulichen Auftakt der Damen gehen heute die Herren in Oberhof in die Loipe.

15.41 Uhr: Und damit verabschieden wir uns erst einmal aus Oberhof. An gleicher Stelle geht es morgen um ab 14.30 Uhr mit dem Sprint der Männer weiter.

15.38 Uhr: Und jetzt ist in Maren Hammerschmidt auch die letzte Deutsche im Ziel – vorerst auf Platz 46.

15.31 Uhr: Hammerschmidt ganz stark! Im Stehen zündet sie den Turbo und trifft alle Scheiben.

15.18 Uhr: Marion Deigenteisch lässt stehend nur eine Scheibe aus. Das könnte ein Platz unter den Top 50 werden.

15.07 Uhr: Drama für Hildebrandt - die älteste Deutsche schießt insgesamt vier Fehler.

15.03 Uhr: Herrmann muss sich nur der Norwegerin Roeiseland geschlagen geben - das bedeutet vorerst Platz zwei.

15 Uhr: Hinz ist im Ziel. Eine Minute Rückstand auf die Führende Julia Simon.

14.56 Uhr: Denise Herrmann verlässt mit einem Fehler im Gepäck das Stehenschießen. Das könnte für einen Podestplatz reichen.

14.49 Uhr: Denise Herrmann bleibt beim Liegenschießen ebenfalls fehlerfrei!

14.45 Uhr: Auch die Janina Hettich befindet sich jetzt auf der Strecke

14.43 Uhr: Top-Leistung von Hinz: Sie schießt 0 Fehler und übernimmt vorerst die Führung.

14.41 Uhr: Und auch die beste Deutsche, Denise Herrmann, nimmt das Rennen auf.

14.35 Uhr: Vanessa Hinz ist gestartet.

14.33 Uhr: Die äußeren Bedingungen in Oberhof sind nicht optimal: Neben dichtem Nebel und leichtem Regen zieht ein leichtes Lüftchen durch die LOTTO Thüringen Arena.

14.30 Uhr: Der Wettkampf ist eröffnet. Die Russin Svetlana Mironova geht als Erste auf die Strecke.

14.10 Uhr: Beim letzten Sprint in Annecy/Frankreich triumphierte die Norwegerin Tiril Eckhoff vor Justine Braisaz (Frankreich) und Marketa Davidova (Tschechien).

10.50 Uhr: Eine zweifache Weltmeisterin kritisierte den Biathlon-Nachwuchs scharf. Magdalena Neuner sagte gegenüber der Deutschen Presse Agentur: „Die jungen Leute sind nicht mehr bereit wirklich ihr letztes Hemd zu geben, um irgendwie beruflich erfolgreich zu sein. Manche schon.“ Die Siegflaute der Deutschen sei „vielleicht sogar ein gesellschaftliches Problem.“

Donnerstag, 9. Januar, 08.17 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Am Nachmittag geht es endlich wieder los! Bei den deutschen Damen lautet das Motto: Neues Jahr, neues Glück. Beim Heim-Weltcup in Oberhof wollen Denise Herrmann & Co. endlich den ersten Sieg.

14.06 Uhr: Und auch bei den Männern gibt es einen Ausfall. Erik Lesser, Doppel-Weltmeister von 2015 und dreimaliger Olympiasieger, wurde von Mark Kirchner nicht nominiert. Der DSV-Herren-Coach ist noch nicht zufrieden mit den Leistungen des 31-Jährigen und schickt ihn stattdessen zum IBU-Cup in die Slowakei. Für ihn rückt Lucas Fratzscher ins Team, der in der Gesamtwertung des IBU-Cups derzeit den ersten Platz belegt.

14.02 Uhr: Aus deutscher Sicht gibt es bereits vor dem ersten Wettbewerb ernüchternde Nachrichten: Franziska Preuß, die aufgrund ihrer Weltcup-Platzierung am Massenstart hätte teilnehmen können, wird den Heim-Weltcup trotz überstandener Erkältung verpassen und laut Trainer Florian Steirer erst in Ruhpolding wieder voll einsatzfähig sein.

13.58 Uhr: Oberhof ist die insgesamt vierte Station des Biathlon-Weltcups. Los geht es am morgigen Donnerstag mit dem Sprint-Wettbewerb der Frauen, am Freitag folgen dann die Männer. Am Samstag stehen dann die Staffeln auf dem Programm und zum Abschluss geht es am Sonntag erst für die Frauen und dann für die Männer an den Massenstart.

Mittwoch, 8. Januar, 13.54 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup in Oberhof. Wir informieren Dich an dieser Stelle mit allen Infos rund um die Biathlon-Wettbewerbe in Thüringen.