Biathlon im Live-Ticker: Dürfen Franziska Preuß und Co. in Hochfilzen jubeln?

Biathlon im Live-Ticker: Preuß und Kühn in Hochfilzen aufs Podest?

An diesem Wochenende macht der Biathlon Weltcup Halt in Hochfilzen.

Auf der zweiten Station in dieser Saison kämpfen die Stars der Biathlon-Welt erneut um Podestplätze und Weltcup-Punkte.

Biathlon im Live-Ticker

Wie schlagen die deutschen Biathletinnen und Biathleten sich im Nachbarland?

Alle Infos zum Biathlon-Weltcup in Hochfilzen gibt’s in unserem Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Zeitplan, Freitag:

11.30 Uhr

Frauen: 7,5 km Sprint

Frauen: 7,5 km Sprint 14.20 Uhr

Männer: 10 km Sprint

------------------

Ergebnisse, Hochfilzen:

------------------

Weltcup-Stände, nach 1 von 10 Stationen:

Gesamtwertung, Frauen

1. Dorothea Wierer (ITA) 96

2. Marketa Davidova (CZE) 78

3. Marte Olsbu Roiseland (NOR) 76

:

5. Franziska Preuß (GER) 72

Gesamtwertung, Männer

1. Martin Fourcade (FRA) 100

2. Tarjei Bö (NOR) 92

3. Johannes Thingnes Bö (NOR) 91

------------------

11.54 Uhr: Am morgigen Freitag geht’s los mit den Sprint-Wettbewerben bei den Frauen und Männern. Dort hatten die deutschen Biathletinnen und Biathleten bei der ersten Weltcup-Station in Östersund die Podestplätze knapp verpasst. In Schweden musste Franziska Preuß sich mit dem vierten Platz zufrieden geben. Johannes Kühn kam als Sechster über die Ziellinie. Dürfen die DSV-Stars diesmal einen Podestplatz feiern? Morgen wissen wir mehr.

Donnerstag, 12. Dezember, 8.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup in Hochfilzen. Hier versorgen wir dich mit allen Infos aus der Biathlon-Welt an diesem Weltcup-Wochenende in Österreich.