Biathlon im Live-Ticker: Schock für Preuß beim Schießen

Biathlon im Live-Ticker: Am Freitag beginnt der Weltcup in Hochfilzen.

An diesem Wochenende macht der Biathlon Weltcup Halt in Hochfilzen.

Auf der zweiten Station in dieser Saison kämpfen die Stars der Biathlon-Welt erneut um Podestplätze und Weltcup-Punkte.

Biathlon im Live-Ticker

Wie schlagen die deutschen Biathletinnen und Biathleten sich im Nachbarland?

Alle Infos zum Biathlon-Weltcup in Hochfilzen gibt’s in unserem Live-Ticker.

Zeitplan, Freitag:

11.30 Uhr

Frauen: 7,5 km Sprint

Frauen: 7,5 km Sprint 14.20 Uhr

Männer: 10 km Sprint

Ergebnisse, Hochfilzen:

Weltcup-Stände, nach 1 von 10 Stationen:

Gesamtwertung, Frauen

1. Dorothea Wierer (ITA) 96

2. Marketa Davidova (CZE) 78

3. Marte Olsbu Roiseland (NOR) 76

5. Franziska Preuß (GER) 72

Gesamtwertung, Männer

1. Martin Fourcade (FRA) 100

2. Tarjei Bö (NOR) 92

3. Johannes Thingnes Bö (NOR) 91

Endstand - Sprint, Frauen

1. D. Wierer (ITA) 21:26.50

2. I. Tandrevold (NOR) +5.90

3. S. Mironova (RUS) +18.30

12.25 Uhr: Hildebrand kommt ins Ziel. Mit einem Rückstand von 1:50 Minuten auf Wierer belegt sie zunächst Platz 36.

12.18 Uhr: Hildebrand bleibt am zweiten Schießstand fehlerfrei, nachdem sie sich am ersten Stand einen Fehler leistete.

12.10 Uhr: Am zweiten Schießstand macht auch Herrmann zwei Fehler. Die deutschen Biathletinnen erwischen heute einen Tag zum Vergessen.

12.07 Uhr: Wierer ist zu Beginn der Saison eine Klasse für sich. Erneut keine Schießfehler für die Italienerin. Sie übernimmt vorerst die Führung.

12.01 Uhr: Zwei Schießfehler für Preuß beim ersten Schießen. Oha!

11.54 Uhr: Denise Herrmann läuft los. Die nächste Deutsche darf lossprinten.

11.52 Uhr: Franzi Preuß ist unterwegs.

11.49 Uhr: Und nun ist auch die Gewinnerin des ersten Sprint-Wettbewerbs auf der Strecke. Wierer ist unterwegs.

11.46 Uhr: Auch beim zweiten Schießen veprasst Hinz die erste Scheibe. Nächste Strafrunde!

11.38 Uhr: Hinz erreicht den ersten Schießstand - und erlaubt sich einen Fehler.

11.30 Uhr: Valentina Semerenko aus der Ukraine ist als Erste auf der Strecke, Vanessa Hinz folgt ihr als erste Deutsche.

11.18 Uhr: Optimale Wetterbedingungen in Hochfilzen! Noch gut zehn Minuten, dann sprinten Preuß und Co. um die Weltcup-Punkte.

11.00 Uhr: In einer halben Stunde geht's endlich los. Dann kämpfen die Frauen um die nächsten Weltcup-Punkte. In Östersund hatte die Italienerin Dorothea Wierer sich den Sieg vor Marte Röiseland aus Norwegen und Marketa Davidova (Tschechien) gesichert. Wer darf diesmal jubeln? Gleich wissen wir mehr.

9.44 Uhr: In Östersund hatte Franziska Preuß das Podium so knapp verpasst. Nur ein paar Sekunden trennten die 25-Jährige von Platz 3. Kann die deutsche Biathlon-Hoffnung heute Mittag zurückschlagen?

Freitag, 13. Dezember, 7.38 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute Mittag fällt endlich der Startschuss zur zweiten Weltcup-Station in Hochfilzen. Die Frauen machen den Auftakt mit der 7,5-Kilometer-Sprint-Disziplin. Um 11.30 Uhr geht's los. Knapp drei Stunden später sind die Männer dran.

11.54 Uhr: Am morgigen Freitag geht’s los mit den Sprint-Wettbewerben bei den Frauen und Männern. Dort hatten die deutschen Biathletinnen und Biathleten bei der ersten Weltcup-Station in Östersund die Podestplätze knapp verpasst. In Schweden musste Franziska Preuß sich mit dem vierten Platz zufrieden geben. Johannes Kühn kam als Sechster über die Ziellinie. Dürfen die DSV-Stars diesmal einen Podestplatz feiern? Morgen wissen wir mehr.

Donnerstag, 12. Dezember, 8.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup in Hochfilzen. Hier versorgen wir dich mit allen Infos aus der Biathlon-Welt an diesem Weltcup-Wochenende in Österreich.