Biathlon im Live-Ticker: Norwegisch-französische Festspiele beim Massenstart – Peiffer bester Deutscher

An diesem Wochenende blicken die Fans des Biathlon nach Annecy. In der kleinen Gemeinde Le Grand-Bornand macht der Weltcup auf seiner dritten Station in diesem Winter Halt.

Beim Weltcup in Hochfilzen erlebten die deutschen Biathletinnen und Biathleten in der Vorwoche ein Debakel am Schießstand. Gibt es für den deutschen Biathlon an diesem Wochenende endlich wieder Medaillen?

Biathlon im Live-Ticker

Platzt bei Franzsika Preuß, Benedikt Doll und Co. endlich der Knoten? Oder gibt es den nächsten Rückschlag für die DSV-Stars?

Alle Infos zum Biathlon in Le Grand-Bornand gibt’s im Live-Ticker!

Endergebnis, Massenstart der Herren

Johannes Thingnes Bö Emilien Jacquelin Tarjei Bö

12.51 Uhr: Das war's! Die Norwegen-Festspiele gehen weiter. Doch auch Frankreich kann sich mit drei Athleten im Führungsfeld platzieren. Bester Deutscher wird Arnd Peiffer als Siebter. Das ist das Endergebnis:

12.45 Uhr: Arnd Peiffer bleibt noch einmal fehlerfrei. Rang 6 für den Deutschen. Johannes Kühn erlaubt sich im gesamten Rennen keinen einzigen Fehler, kämpft sich nach dem frühen Pech sehr stark zurück – Rang 14.

12.44 Uhr: Wahnsinn! Johannes Thingnes Bö rennt hier nicht nur allen davon, sondern bleibt auch im letzten Schießen fehlerfrei – genauso wie sein Verfolger Jacquelin.

12.42 Uhr: Nach 10 Kilometern hat sich im Führungsfeld wenig geändert.

12.36 Uhr: Im Stehen bleibt Peiffer fehlerfrei. Das bedeutet Rang 8 für den Deutschen. Schempp und Doll müssen je in eine Strafrunde. Kühn trifft zum dritten Mal alle fünf Scheiben.

12.34 Uhr: Im dritten Schießen erlaubt sich Johannes Thingnes Bö einen Fehler, hat aber viel Zeit für die Strafrunde, da auch Jacquelin nicht fehlerfrei bleibt. Nur Tarjei Bö trifft alle fünf Scheiben. Die Bö-Brüder führen das Feld wieder an.

12.32 Uhr: Nach 7,5 Kilometern liegt Schempp auf Rang 13, Peiffer vor Doll auf Rang 15.

12.28 Uhr: Auch Kühn bleibt fehlerfrei und kämpft sich – so gut es geht zurück ins Rennen.

12.23 Uhr: Es geht ins zweite Schießen. Die Bö-Brüder bleiben fehlerfrei und rennen gemeinsam mit Jacquelin davon. Doll verpasst einmal, ebenso wie Peiffer. Schempp trifft alle fünf.

12.21 Uhr: Johannes Thingnes Bö hat sich bereits weit abgesetzt. der beste Deutsche Benedikt Doll hat bereits einen Rückstand von knapp 59 Sekunden.

12.20 Uhr: Auch Pechvogel Kühn bleibt fehlerfrei am Schießstand.

12.17 Uhr: Es geht ins erste Schießen. Doll trifft alle fünf Scheiben, Peiffer muss in eine Strafrunde, Schempp sogar in zwei.

12.12 Uhr: Gleich zu Beginn hat Johannes Kühn Probleme mit einem Ski, muss kurz stehenbleiben und die Skier wechseln. Enormes Pech zum Rennstart.

12.10 Uhr: Los geht es!

12.09 Uhr: Die Bedingungen sind nicht die besten: Es regnet leicht.

12.05 Uhr: Beim Massenstart sind fünf Deutsche dabei: Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Horn, Simon Schempp und Arnd Peiffer.

Sonntag, 22. Dezember, 11.55 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup in Le Grand-Bornand. Hier versorgen wir dich mit allen Infos aus Annecy. In einer Viertelstunde beginnt der Massenstart der Herren.

Zeitplan, Le Grand-Bornand

Donnerstag, 19. Dezember

14.15 Uhr: Männer, 10 km Sprint

Freitag, 20. Dezember

14.15 Uhr: Frauen, 7,5 km Sprint

Samstag, 21. Dezember

13 Uhr: Männer, 12,5 km Verfolgung

15 Uhr: Frauen, 10 km Verfolgung

Sonntag, 22. Dezember