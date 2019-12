Biathlon im Live-Ticker: Hier gibt's alle Infos zum Weltcup in Le Grand-Bornand!

Biathlon im Live-Ticker: Drama am Schießstand! Preuß sauer: „Verballert“

An diesem Wochenende blicken die Fans des Biathlon nach Annecy. In der kleinen Gemeinde Le Grand-Bornand macht der Weltcup auf seiner dritten Station in diesem Winter Halt.

Beim Weltcup in Hochfilzen erlebten die deutschen Biathletinnen und Biathleten in der Vorwoche ein Debakel am Schießstand. Gibt es für den deutschen Biathlon an diesem Wochenende endlich wieder Medaillen?

Biathlon im Live-Ticker

Platzt bei Franzsika Preuß, Benedikt Doll und Co. endlich der Knoten? Oder gibt es den nächsten Rückschlag für die DSV-Stars?

Alle Infos zum Biathlon in Le Grand-Bornand gibt’s im Live-Ticker!

Zeitplan, Le Grand-Bornand

Donnerstag, 19. Dezember

14.15 Uhr: Männer, 10 km Sprint

Freitag, 20. Dezember

14.15 Uhr: Frauen, 7,5 km Sprint

Samstag, 21. Dezember

13 Uhr: Männer, 12,5 km Verfolgung

15 Uhr: Frauen, 10 km Verfolgung

Sonntag, 22. Dezember

12.10 Uhr: Männer, 15 km Massenstart

14.15 Uhr: Frauen, 12,5 km Massenstart

Ergebnisse, Le Grand-Bornand

Männer, 10 km Sprint

1. B. Doll (GER)

2. T. Bö (NOR)

3. Q. Fillon Maillet (FRA)

Weltcup-Stand, Frauen (nach 4 von 24 Rennen)

1. D. Wierer (ITA) 188

2. I. Tandrevold (NOR) 161

3. H. Öberg (SWE) 155

Weltcup-Stand, Männer (nach 5 von 24 Rennen)

1. J. Bö (NOR) 254

2. T. Bö (NOR) 222

3. S. Desthieux (FRA) 209

9. B. Doll (GER) 159

Live-Ergebnis

1. T. Eckhoff (NOR) 20:27.00

2. J. Braisaz (FRA) +00:06.20

3. M. Davidova (CZE) +00:20.5

5. D. Herrmann (GER) +00:23.50

15.27 Uhr: Die letzten Biathletinnen trudeln ins Ziel ein. Bei Herrmann und Preuß machte der Schießstand mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Wir melden uns morgen wieder mit den Verfolgungsrennen.

15.23 Uhr: Hettich bleibt beim zweiten Schießen fehlerfrei und geht auf Position 29 in die Schlussrunde. Dadurch darf sie sich sogar noch Hoffnungen auf Weltcup-Punkte machen.

15.17 Uhr: Franziska Preuß ist verärgert. Im ZDF-Interview sagt sie: "Das Laufen war okay, aber dann verballere ich es beim Stehend-Schießen mal wieder. Das ist super ärgerlich."

15.12 Uhr: Hammerschmidt kommt ins Ziel und liegt zunächst auf Platz 65. Den Verfolger kann sie sich also abschminken.

15.04 Uhr: Hinz kommt nach ihren zwei Doppelfehlern vorerst als 45. ins Ziel.

14.59 Uhr: Weltcup-Debütantin Deigentesch schlägt sich ganz gut bei ihrer Premiere auf der großen Bühne. Am ersten und zweiten Stand erlaubt sie sich jeweils einen Fehler. Das wird auf jeden Fall reichen für die Quali zur Verfolgung.

14.55 Uhr: Hammerschmidt mit vier Schießfehlern am ersten Stand. Das war ein Schießen zum Vergessen!

14.49 Uhr: Herrmann und Preuß können ihre Hoffnungen auf Podestplätze bereits begraben. Nun erreicht Hinz den ersten Schießstand und leistet sich zwei Fehler. Vielleicht macht Hammerschmidt es besser. Die 30-Jährige ist jetzt auf der Strecke.

14.46 Uhr: Lokalmatadorin Braisaz kommt ins Ziel und übernimmt die Führung. Großer Jubel auf den Tribünen!

14.43 Uhr: Trotz der zwei Schießfehler reiht Herrmann sich zunächst mit 9 Sekunden Rückstand auf Davidova auf dem 2. Platz ein.

14.37 Uhr: Auch Denise Herrmann leistet sich am zweiten Stand zwei Fehler. Da wird ihr wohl auch ihre enorme Lauftsärke nicht mehr helfen. Den DSV-Frauen droht das nächste Debakel.

14.35 Uhr: Bitter! Am zweiten Schießstand leistet Preuß sich zwei Fehler. Das sind heute definitiv zwei zu viel. Somit sind alle Siegträume für Preuß geplatzt.

14.29 Uhr: Auch Denise Herrmann räumt alle fünf Scheiben ab und geht vorerst in Führung. Das fängt doch schon mal ganz gut an.

14.26 Uhr: Perfektes erstes Schießen für Preuß! Die 25-Jährige trifft im Eiltempo alle fünf Scheiben. Weiter so, Franzi!

14.19 Uhr: Die erste deutsche Biathletin ist unterwegs: Franzi Preuß will heute vorne mitmischen. Bei diesen Wetterbedingungen ist ihr früher Start ein Vorteil.

14.15 Uhr: Es geht los. Mit Charvatova ist die erste Biathletin bereits auf der Strecke.

14.07 Uhr: Die Wetterbedingungen in Le Grand-Bornand sind nicht ganz optimal. Es regnet derzeit, aber das ändert nichts an einer großartigen Stimmung am Streckenrand.

14.00 Uhr: In 15 Minuten geht's los, die Spannung steigt. Am Streckenrand und an den Fernsehgeräten warten die Fans schon auf den Startschuss. Wir halten dich wie gewohnt im Live-Ticker auf dem Laufenden.

13.39 Uhr: Benedikt Doll hat’s gestern vorgemacht. Der Weltmeister triumphierte beim Sprint der Männer. Können Franzsika Preuß und Co. heute nachziehen? In einer halben Stunde geht’s los. Dann wissen wir mehr.

Freitag, 20. Dezember, 13.31 Uhr: Halli Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup in Le Grand-Bornand. Hier versorgen wir dich mit allen Infos aus Annecy.