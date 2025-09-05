Basketball-EM 2025: Gute Nachrichten vor Portugal-Duell! Schröder und Co. dürfen jubeln

Deutschland steht bei der Basketball-EM 2025 in der Endrunde. Nach einer starken Gruppenphase, in der das DBB-Team alle fünf Spiele deutlich für sich entscheiden konnte, geht es für das Team von Kapitän Dennis Schröder jetzt ins lettische Riga.

In der aktuellen Form gehört die deutsche Mannschaft sicherlich zu den großen Favoriten auf den Titel bei der Basketball-EM 2025. Nun erreicht die DBB-Auswahl die nächste gute Nachricht – er ist nach langer Auszeit wieder zurück.

Basketball-EM 2025: Mumbru zurück an der Seitenlinie

Die Sorgen um Alex Mumbru waren groß, als der deutsche Cheftrainer kurz vor Turnierbeginn ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der 46-Jährige hatte ein akutes Abdomen und musste insgesamt sechs Tage im Krankenhaus behandelt werden. Während seine Mannschaft im finnischen Tampere die Gruppenphase rockte, war Mumbru zum Zuschauen gezwungen.

Doch damit ist jetzt Schluss. Wie Interimstrainer Alan Ibarhimagic bekannt gegeben hat, wird Mumbru beim kommenden Achtelfinal-Duell gegen Portugal (Samstag, 6. September, 14.15 Uhr) wieder zum Team dazugehören. Ob der Spanier allerdings auch direkt als Cheftrainer fungieren wird, ist derzeit offen.

Mumbru leitet erstes Training

Zwar habe Mumbru am Freitag (5. September) zum ersten Mal seit seiner Erkrankung wieder ein Training geleitet, allerdings scheint der DBB-Coach immer noch nicht bei 100 Prozent zu sein: „Das Training heute lief ganz gut. Und ich gehe davon aus, dass er das Spiel auch leitet. Dann setze ich mich hin. Und wenn nicht, dann stehe ich auf“, lässt Ibrahimagic verlauten.

Gegen Portugal, die ihrerseits Vierter in der Gruppe A bei der Basketball-EM 2025 wurden, geht Deutschland als klarer Favorit ins Spiel. Trainer Mumbru dürfte also ein ruhiges Debüt bei dieser EM bevorstehen.