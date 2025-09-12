Basketball-EM 2025: Griechenland – Türkei im Live-Ticker: Brisantes Halbfinale! Wer wird Finalgegner der Deutschen?

Der erste Finalist bei der Basketball-EM 2025 steht fest: Deutschland hat sich gegen Finnland durchgesetzt und darf vom Titel träumen. Jetzt stellen sich alle die Frage: Wer wird der Gegner im Endspiel? Im zweiten Halbfinale werden Griechenland und die Türkei (12. September, 20 Uhr) darum kämpfen.

Beide Teams spielen ein starkes Turnier, beide Mannschaften wollen unbedingt ins Finale. Doch nur einer kann sich beim brisanten Halbfinalduell zwischen Griechenland und der Türkei durchsetzen.

Basketball-EM 2025: Griechenland – Türkei im Live-Ticker

Ein brisantes Spiel zwischen zwei Nachbarländern, die sowohl politisch als auch sportlich immer gewinnen wollen. Griechenland oder die Türkei werden sich für das Finale qualifizieren: Wer darf am Ende jubeln? In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zur Partie.

Griechenland – Türkei -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

17.54 Uhr: Der erste Finalgegner steht schon mal fest: Deutschland setzte sich gegen Finnland durch und hat den Titel im Visier. Auf welches Team trifft das DBB-Team im Endspiel am Sonntag (14. September)?

17.09 Uhr: Griechenland hat das Viertelfinale gegen Litauen souverän mit 87:76 gewonnen. Antetokounmpo hatte mit 29 Punkten für die erste griechische Halbfinal-Teilnahme seit 16 Jahren gesorgt. Auch die Türkei konnte sich ohne Probleme durchsetzen – gegen Polen gab es einen deutlichen 91:77-Erfolg.

16.34 Uhr: Wer darf weiterhin vom Titel träumen? Die Türken haben bislang alle Spiele gewonnen, Griechenland verlor nur eine Partie. Mit Superstar Giannis Antetokounmpo ist der wohl beste Spieler des Turniers heiß auf den großen Erfolg.

Freitag, 12. September, 16.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker des zweiten Halbfinalspiels zwischen Griechenland und der Türkei. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.