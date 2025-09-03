Basketball-EM 2025: Finnland – Deutschland im Live-Ticker: Nächster DBB-Coup? Gruppensieg in Sicht

Das letzte Gruppenspiel für die deutsche Nationalmannschaft bei der Basketball-EM 2025 steht vor der Tür. Im Duell Finnland – Deutschland geht es für die DBB-Auswahl um nichts weniger als den Gruppensieg.

In Tampere erwartet Kapitän Dennis Schröder und seine Jungs ein echtes Auswärtsspiel, schließlich ist Finnland einer von insgesamt vier Gastgebern bei der Basketball-EM 2025. Die Halle wird ausverkauft sein. Auf die leichte Schulter sollte man das Spiel Finnland – Deutschland also nicht nehmen.

Basketball-EM 2025: Finnland – Deutschland im Live-Ticker

Kann das DBB-Team an seine starke Form aus den vorherigen Spielen anknüpfen und den fünften Sieg im fünften Spiel einfahren? All das und noch viel mehr rund um das Spiel Finnland – Deutschland erfährst Du hier im Live-Ticker!

Finnland – Deutschland: -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.01 Uhr: DBB-Trainer Alex Mumbru wird gegen Finnland erneut nicht an der Seitenlinie steht. Der Spanier dürfte allerdings zur Endrunde in Riga wieder zum Team zurückkehren.

17.30 Uhr: Wo ihr das Spiel Finnland – Deutschland und alle weiteren Gruppenspiele der Basketball-EM 2025 live verfolgen könnt, seht ihr im Übrigen hier.

17.04 Uhr: Bitter aus Sicht der deutschen Mannschaft: Center und Basketball-Hirn Jo Voigtmann wird für den Rest des Turniers ausfallen. Der Big Man hat sich so schwer am Knie verletzt, dass ein operativer Eingriff vonnöten ist. Für ihn werden Daniel Theis und Johannes Thiemann noch mehr Minuten auf dem Court stehen müssen.

Mehr Nachrichten für Dich:

16.49 Uhr: Die Finnen werden heute sicher auf ihr Heimpublikum bauen. Das werden sie allerdings auch dringend benötigen, denn Deutschland zeigte sich im bisherigen Turnierverlauf äußerst stark. Die Gastgeber um NBA-Superstar Lauri Markkanen brauchen in Tampere einen Sahnetag.

Mittwoch, 3. September, 16 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker des letzten deutschen Gruppenspiels bei der Basketball-EM 2025. Heute geht es gegen Finnland um den Gruppensieg!