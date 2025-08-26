Sven Voss euphorisch vor Basketball-EM – „mit Weltmeisterqualität zum Titel“

Ein Sommer der Europameisterschaften. Während im Fußball die deutschen Frauen und die U21 zu begeistern wussten, dürfen Sportfans mit ähnlich großer Euphorie auf die anstehende Basketball-EM blicken. Bei Sven Voss ist dazu keine zusätzliche Motivation nötig.

Der Sportmoderator spielte selbst jahrelang bis in die Regionalliga, freut sich dementsprechend auf die Basketball-EM und die Weltmeisterqualität im deutschen Kader. Und davon ist noch reichlich vorhanden – auch neben den beiden großen NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner.

Basketball-EM: DBB-Triumph euphorisiert

So werden sich auch Andreas Obst, Isaac Bonga, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Maodo Lo und Johannes Voigtmann noch gut an den WM-Triumph von 2023 erinnern können. Ein riesiger Erfolg und bedeutender Schritt für Basketball-Deutschland, der zusätzlich die Euphorie für die kommende Basketball-EM anfacht.

+++RTL-Verkündung vor Basketball-EM+++

„Es gibt eine großartige Nationalmannschaft mit Spielern, die stolz sind, dass sie dieses Trikot für Deutschland tragen. Und es kommt ein WM-Titel dabei heraus. Das ist schon unglaublich. Das hätte ich damals nie gedacht, aber ich finde es echt klasse“, erinnert sich Voss im exklusiven DERWESTEN-Interview. Auch vom jetzigen Turnier verspricht sich der Basketball-Fan und Moderator einiges.

„Mit Weltmeisterqualität auflaufen“

„Mein Wunsch ist, dass Deutschland da mit seiner Weltmeisterqualität aufläuft, ins Finale kommt oder vielleicht sogar den Titel gewinnt“, so Voss. Doch der Turniersieg steht für ihn nicht im Vordergrund. Voller Begeisterung blickt der 49-Jährige auf die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte im deutschen Basketball.

Mehr Sport-News:

„Ich habe mir über Jahrzehnte immer gewünscht, dass mein Sport weiter nach vorne kommt – und plötzlich ist es so weit“, freut sich der Moderator. Ob der DBB nach dem WM-Triumph auch bei der Basketball-EM wieder begeistern kann, wird sich zeigen. Die Euphorie hierzulande dürfte, nicht nur bei Voss, schnell angezündet sein.