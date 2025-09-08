Trainer-Hammer bei Basketball-EM – Deutscher Chefcoach tritt zurück

Alex Mumbru, der spanische Basketball-Bundestrainer, gibt nach wenigen Spielen bei der Basketball-EM seine Headcoach-Rolle an seinen Assistenten Alan Ibrahimagic ab.

Diese Entscheidung hatte Mumbru in einem Team-Meeting mitgeteilt. Der Schritt soll dem Team in den kommenden Partien der Basketball-EM helfen, da er sich noch nicht vollständig erholt fühlt.

Entscheidung während Basketball-EM

Mumbru war erst im Achtelfinale gegen Portugal (85:58) an die Seitenlinie zurückgekehrt. Doch seine Fitness reicht laut eigener Aussage noch nicht aus, um die Mannschaft während der Spiele optimal zu führen. Deshalb übernimmt Ibrahimagic die Rolle des Headcoaches. Dieses Vorgehen unterstützt auch der gesamte Trainerstab.

Am Mittwoch (10. September) beim Viertelfinale gegen Slowenien wird Mumbru trotzdem auf der Bank sitzen. „Wir im Trainerteam arbeiten weiterhin sehr eng zusammen, und ich glaube, dass dies der beste Weg für uns alle ist, um dem Team zum bestmöglichen Erfolg zu verhelfen“, erklärte er in einem Statement.

Starke Auftritte unter Ibrahimagic

Vor der Basketball EM musste sich Mumbru von einem akuten Abdomen erholen, das ihn sechs Tage im Krankenhaus hielt. Während dieser Zeit führte Ibrahimagic das Team in der Vorrunde souverän zum Gruppensieg.

Mit fünf Siegen in fünf Spielen zog die deutsche Mannschaft in die K.o.-Runde der Basketball-EM ein. Dort trifft das Team dann unter der erneuten Leitung von Ibrahimagic auf Slowenien (10. August, 20 Uhr).

