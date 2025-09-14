Basketball-EM 2025: Deutschland – Türkei im Live-Ticker: DBB-Gegner spuckt große Töne – Schröder reagiert direkt

Das große Finale der Basketball-EM 2025 steht vor der Tür. Am Sonntagabend (14. September, 20 Uhr) dürfte es im Duell Deutschland – Türkei ordentlich zur Sache gehen. Das DBB-Team könnte nach 1993 zum erst zweiten Mal Europameister werden.

Doch das wird gegen die Türken alles andere als leicht. Die Mannschaft um NBA-Star Alperen Sengün dominierte im Halbfinale gegen die bis dato starken Griechen nach Belieben. Auch sie schielen bei der Basketball-EM 2025 auf den Titel.

Basketball-EM 2025: Deutschland – Türkei im Live-Ticker

Kann das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder nach dem WM-Titel 2023 den nächsten großen Erfolg landen? Oder kann die Türkei das Momentum nutzen und die DBB-Auswahl in die Knie zwingen?

All das und noch viel mehr rund um das Finale Deutschland – Türkei erfährst Du in diesem Live-Ticker.

Deutschland Türkei: -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.51 Uhr: Wo Du das Finale heute Abend live mitverfolgen kannst, kannst Du hier nachlesen.

13.11 Uhr: Der türkische Trainer Ergin Ataman sorgte zuletzt für Aufsehen. Auf einer Pressekonferenz sagte er selbstbewusst: „Wir respektieren Deutschland sehr. Aber im Moment glaube ich, dass mein Team besser ist.“ Eine Ansage, die man im deutschen Team gelassen zur Kenntnis nimmt. „Am Ende des Tages kann ich ihm für die bisherige Leistung nur gratulieren“, antwortete Dennis Schröder cool auf die Worte des Türken.

Mehr Nachrichten für Dich:

12.31 Uhr: Einen klaren Favoriten gibt es in diesem Duell sicher nicht. Die Türken zeigten sich zuletzt zwar in einer sensationellen Verfassung, allerdings wusste auch die DBB-Auswahl im bisherigen Turnierverlauf zu überzeugen. Dazu kommt: Deutschland kann Finals. Das zeigte man bereits bei der WM 2023, als das Team – in nahezu identischer personeller Konstellation – den Titel holte.

Sonntag, 13. September, 12 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker des Finals Deutschland – Türkei bei der Basketball-EM 2025. Tip-off im lettischen Riga ist um 20 Uhr.