Basketball-EM 2025: Litauen – Deutschland im Live-Ticker: Erster Kracher fürs DBB-Team

Die Basketball-EM 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen nimmt so richtig an Fahrt auf. Auch die DBB-Jungs sind nach dem Sieg gegen Schweden am Freitag (29. August) einen Tag später sofort wieder gefordert. Litauen gegen Deutschland heißt es am Samstag.

Für die deutschen Weltmeister rund um Dennis Schröder steht bei Litauen gegen Deutschland der vermeintlich schwerste Gegner der Gruppe an. Ein erster Prüfstein bei der Basketball-EM 2025 also, nachdem man zum Auftakt zwei souveräne Siege feiern konnte.

Basketball-EM 2025: Litauen – Deutschland im Live-Ticker

Holen die deutschen Basketballer auch im dritten Gruppenspiel einen Sieg? Alle Infos zum Spiel zwischen Litauen und Deutschland bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Litauen – Deutschland -:-

12.00 Uhr: Historisch sieht es für die DBB-Jungs gegen Litauen übrigens nicht gut aus, in insgesamt fünf Duellen setzte es vier Pleiten bei einer EM. Zeit, diese Statistik aufzubessern.

11.44 Uhr: Auch Litauen hat die ersten beiden Spiele der Gruppenphase unbeschadet überstanden. Gegen Großbritannien gab es einen 94:70-Erfolg, während man Montenegro sogar mit 94:67 besiegte. Mal sehen, ob es heute Punkte regnet, oder die Defensiven das Spiel entscheiden.

11.35 Uhr: Gespielt wird heute erneut im finnischen Tampere. Hier werden alle Spiele der Gruppe B ausgetragen.

11.22 Uhr: Montenegro und Schweden konnte Deutschland mit souveränen Siegen bereits aus dem Weg räumen. Mit 106:76 und 105:83 gab man sich keine Blöße und zeigte sich obendrein auch noch in Trefferlaune. Das wird es auch heute brauchen.

Samstag, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das dritte Gruppenspiel der deutschen Auswahl bei dieser Basketball-EM 2025. Heute trifft Deutschland auf Litauen.