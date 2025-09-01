Basketball-EM: Deutschland – Großbritannien im Live-Ticker: Kann das DBB-Team nachlegen?

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft läuft heiß! Mit dem starken 107:88-Erfolg gegen Litauen hat die DBB-Auswahl ein Statement gesetzt. Der Drittplatzierte der Heim-EM 2022 ist auch bei diesem Turnier ein heißer Titelanwärter.

Alles andere als ein deutlicher Erfolg gegen das bislang sieglose Team aus Großbritannien wäre im finnischen Tampere eine Riesen-Überraschung. Ein Sieg gegen die Briten ist Pflicht, um sich für das Gruppen-Endspiel gegen Gastgeber Finnland eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.

Basketball-EM 2025: Deutschland – Großbritannien im Live-Ticker

Können Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. am Montagnachmittag (1. September, 15.30 Uhr) sogar einen Gang zurückschalten? Mit unserem Live-Ticker verpasst du rund um das Spiel nichts!

Deutschland – Großbritannien -:- (-:-)

14.04 Uhr: Für die Fans, die nicht vor Ort sein können, gibt es gute Nachrichten: Hier wird die Partie übertragen wird.

13.30 Uhr: Gut möglich, dass einige Reservisten des DBB-Teams heute auf etwas mehr Spielzeit kommen. Angesichts des eher schwachen Gegners könnten die Starting Five des DBB-Teams um Dennis Schröder heute früher aus dem Spiel genommen werden, sollte das Spiel frühzeitig entschieden sein.

13.05 Uhr: DBB-Coach Alex Mumbru wird seiner Mannschaft derweil weiter fehlen. Der Spanier muss derzeit mit einem akutem Abdomen passen, ist allerdings auf dem Weg der Besserung. Eine Rückkehr zur Finalrunde in Riga ist im Bereich des Möglichen.

12.45 Uhr: Die Vorzeichen könnten nicht deutlicher sein. Während die Briten bislang noch keinen Sieg holen konnten, zeigte sich der amtierende Weltmeister Deutschland im bisherigen Turnierverlauf äußerst stark. Insbesondere beim jüngsten Duell gegen Litauen wusste man zu überzeugen.

Montag, 12.30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker für das vierte Spiel der DBB-Auswahl bei der Basketball-EM 2025. Das Duell Deutschland – Großbritannien steht auf dem Programm.