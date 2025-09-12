Basketball-EM 2025: Deutschland – Finnland im Live-Ticker: Doppelte Sorge um NBA-Superstar – DBB-Team ist gewarnt

Nur noch ein Sieg, dann ist der Finaleinzug bei der diesjährigen Basketball-EM 2025 perfekt: Deutschland muss am Freitag (12. September, 16 Uhr) gegen Finnland gewinnen, um weiter vom Titel träumen zu können.

Da Deutschland und Finnland auch schon in der Gruppenphase der Basketball-EM 2025 aufeinandertrafen und das DBB-Team haushoch gewann, sollte die Favoritenrolle eigentlich klar verteilt sein. Doch Dennis Schröder und Co. wissen, dass es keine einfache Aufgabe wird.

Basketball-EM 2025: Deutschland – Finnland im Live-Ticker

Folgt der sensationelle Finaleinzug? Darf Deutschland nach 1993 vom zweiten Titel bei einer Basketball-EM träumen? Oder sorgt Finnland für die große Überraschung? In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Deutschland – Finnland -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

12.17 Uhr: „Wir haben sie studiert und einige Überraschungen vorbereitet. Dazu unsere Fans, die die Arena in eine Heim-Halle für uns verwandeln – das Spiel wird großer Spaß!“ NBA-Star Lauri Markkanen wirkt im „Bild“-Interview voller Vorfreude. Ob diese das Spiel überdauern wird?

11.30 Uhr: Dennis Schröder muss besser ins Spiel finden als gegen die Slowakei. Nur einer von acht Dreiern fiel im Viertelfinale. Die deutsche Mannschaft braucht gerade die tiefen Würfe ihres NBA-Superstars. Kann Schröder mit Wagner zusammen den Unterschied machen oder kommt es wieder auf die zweite Garde an?

11.26 Uhr: Zudem fordert das Turnier extrem viel von der deutschen Mannschaft – gerade körperlich. In einer aggressiv geführten Partie gegen die Slowenen standen die beiden Superstars Dennis Schröder und Franz Wagner beide 35 Minuten auf dem Feld. Für RTL-Experte Denis Wucherer kann sich das auch noch auf das Halbfinale auswirken.

11.06 Uhr: Finnland schaltete in den Playoffs überraschend Serbien aus, setzte sich dann im Viertelfinale gegen Georgien durch. Mit Lauri Markkanen haben die Finnen sogar einen NBA-Star der Utah Jazz im Team.

10.53 Uhr: Dass es gegen Finnland keine einfache Aufgabe wird, obwohl es in der Gruppenphase schon das Duell gab, weiß das DBB-Team. Neun Tage ist die Partie her, als die Deutschen deutlich mit 91:61 gewannen. „Ich erwarte eine völlig andere Mannschaft. Ich erwarte eine Mannschaft, die derzeit eine Siegesserie hat. Sie sind gut in Form und ich glaube, Finnland ist sehr hungrig“, sagt Deutschland-Star Isaac Bonga bei „MagentaTV“. Die deutschen Basketballer sind also gewarnt.

10.22 Uhr: Was ist das bislang für eine starke Europameisterschaft des DBB-Teams? Alle Spiele wurden gewonnen, einige ziemlich deutlich, andere knapp und spannend. In den Playoffs wurden Portugal (85:58) und Slowenien (99:91) geschlagen. Jetzt sollen die Finnen dran glauben.

Freitag, 12. September, 10.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Deutschland gegen Finnland bei der Basketball-EM 2025. Hier gibt es alle Infos zum Spiel für dich.