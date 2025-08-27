Basketball-EM 2025: Deutschland – Montenegro im Live-Ticker

Deutschland startet in die Basketball-EM. Spätestens nach dem Weltmeisterschafts­triumpf 2023 ist der Hype um den Sport hierzulande weit verbreitet. Die Entwicklung der deutschen Mannschaft über die letzten Jahre hinweg ist beeindruckend. Auch bei der EuroBasket zählt Deutschland zum Favoritenkreis.

Im ersten Spiel der Basketball-EM wartet auf Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. Montenegro. Ein Gegner, den die DBB-Auswahl bereits in der Qualifikation zum Turnier deutlich bezwingen konnte. Doch zum EM-Start muss das Team ohne Coach Alex Mumbru antreten. Kann dennoch eine überzeugende Vorstellung gelingen?

Basketball-EM 2025: Deutschland – Montenegro live

Dass die deutsche Mannschaft in der Vorbereitung direkt zweimal gegen starke Spanier gewinnen konnte, lässt durchaus Platz für gesunden Optimismus zu. Nur gegen Serbien setzte es für das DBB-Team in den Testspielen vor der Basketball-EM eine Niederlage. Jetzt gilt es, die starke Form ins Turnier zu tragen.

Deutschland – Montenegro -:-

11.04 Uhr: Bereits am Dienstag (26. August) wurde bekannt, dass Alex Mumbru das Eröffnungsspiel verpassen muss. Der deutsche Cheftrainer liegt in Finnland im Krankenhaus. Mehr Infos dazu gibt es hier.

10.36 Uhr: Die deutsche Mannschaft, um NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner geht als klarer Favorit in das erste Gruppenspiel gegen Montenegro. In der EM-Qualifikation triumphierte die DBB-Auswahl deutlich mit 95:76. So heute bitte wieder.

Mittwoch, 27. Mai, 9.48 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Basketball-EM und unserem Live-Ticker. Wer erinnert sich noch an 2023? Der Sieg gegen die USA, der Final-Triumph gegen Serbien. Der deutsche Basketball auf seinem Höhepunkt. So hoch, dass der vierte Platz bei Olympia schon fast einer kleinen Enttäuschung glich. Dennoch: Die Entwicklung im deutschen Basketball der letzten Jahre ist bemerkenswert. Können die DBB-Stars bei der EM daran anknüpfen?