Basketball-EM startet ohne DBB-Coach – Mumbru im Krankenhaus

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru wird krankheitsbedingt die Basketball-EM in Finnland vorerst verpassen. Der Spanier musste am Montag aufgrund eines „akuten Infekts“ ins Krankenhaus in Tampere gebracht werden.

Laut dem Deutschen Basketball Bund (DBB) wird Mumbru dort behandelt. Sein Gesundheitszustand hat sich inzwischen gebessert, jedoch bleibt unklar, wann er wieder aktiv das Team während der Basketball-EM betreuen kann.

Krankheitsbedingter Ausfall zum Auftakt

Beim Auftaktspiel der Basketball-EM am Mittwoch (27. August) gegen Montenegro wird Mumbru fehlen. Assistenztrainer Alan Ibrahimagic übernimmt die Leitung des deutschen Teams. Bereits beim letzten Testspiel gegen Spanien (95:78) am Samstag (23. August) stand Mumbru noch an der Seitenlinie. Eine Teilnahme an der Pressekonferenz war am Montag jedoch nicht mehr möglich.

Beim Training in Finnland war der 46-Jährige ebenfalls nicht dabei. Schröder und das Team nahmen ein Video auf, um Mumbru ihre Genesungswünsche zu übermitteln. Für Mumbru ist die Basketball-EM eine große Chance, sich zu beweisen. Er tritt in die Fußstapfen des erfolgreichen Weltmeister-Trainers Gordon Herbert.

Basketball-EM aus deutscher Sicht

Nach dem Spiel gegen Montenegro ist Donnerstag spielfrei. Am Freitag trifft Deutschland auf Schweden, bevor es am Samstag gegen Litauen geht.

Ob Mumbru bis dahin zurück ist, bleibt offen. Das gesamte Team hofft auf eine baldige Genesung des Trainers, um gemeinsam weitere Basketball-EM-Spiele zu bestreiten.

