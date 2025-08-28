Sorgen um Coach Mumbru bei der Basketball-EM verschärfen sich

Die deutschen Basketballer müssen bei der aktuell laufenden Basketball-EM vorerst weiter ohne Bundestrainer Alex Mumbru auskommen. Der Spanier stand schon beim 106:76-Auftaktsieg gegen Montenegro nicht an der Seitenlinie.

Mumbru wurde nach der Ankunft des DBB-Teams in Finnland ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde ein „akutes Abdomen“ festgestellt, wie Teamarzt Oliver Pütz nun erklärte. Seine Rückkehr ist unklar, da er sich weiter in ärztlicher Behandlung befindet.

Basketball-EM: Mumbru auf dem Weg der Besserung

Pütz offenbarte zudem, dass sich Mumbru „auf dem Weg der Besserung“ befinde. Allerdings sei eine zeitnahe Rückkehr an die Seitenlinie derzeit unwahrscheinlich. Pütz ergänzte, dass erst zur Finalrunde in Riga mit einer Rückkehr des Trainers zu rechnen sei. „Das muss dann beherrscht werden und ist beherrscht“, sagte er zu Mumbrús Zustand.

Auch interessant: Sven Voss euphorisch vor Basketball-EM – „mit Weltmeisterqualität zum Titel“

Damit dürfte klar sein, dass Mumbru mindestens für die Partien gegen Schweden (Freitag, 29. August, 12.30 Uhr) und Litauen (Samstag, 30. August, 12.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen wird. Für die Spiele gegen Großbritannien und Finnland könnte dagegen noch eine kleine Resthoffnung bestehen.

Ibrahimagic bleibt vorerst an der Seitenlinie

Mumbrus Assistenztrainer Alan Ibrahimagic übernimmt damit erneut die Leitung an der Seitenlinie. Bereits beim deutlichen Sieg gegen Montenegro ersetzte er Mumbru erfolgreich. Außerdem äußerte sich Ibrahimagic zum Gesundheitszustand von Isaac Bonga. Trotz einer leichten Blessur am Knie könne der Flügelspieler voraussichtlich im nächsten Spiel gegen Schweden auflaufen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Die Basketball-EM stellt für die deutsche Mannschaft somit auch organisatorisch eine Herausforderung dar. Neben der starken Mannschaftsleistung ist aktuell sowohl das Trainerteam als auch die medizinische Betreuung gefordert. Es bleibt spannend, wie sich der Ausfall des Bundestrainers auf die kommenden Spiele auswirken wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.