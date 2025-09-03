Basketball-EM 2025 in TV und Livestream: Finnland – Deutschland hier live sehen

Es ist ein Highlight des Sportjahres! Vom 27. August bis zum 14. September steigt in Lettland, Finnland, Polen und Zypern die Basketball-EM 2025. Und auch aus deutscher Sicht lohnt es sich absolut, dieses Turnier zu schauen – und alle Spiele sind in TV und Livestream zu sehen.

Deutschland geht als amtierender Weltmeister und Titelkandidat in die Basketball-Europameisterschaft 2025. Schon der letzten EM gab es Edelmetall, im eigenen Land holte man Bronze. Gelingt bei der „FIBA EuroBasket 2025“ der nächste große Coup für Dennis Schröder, Franz Wagner und Co?

Basketball-EM 2025 in TV und Livestream: Hier die Spiele live sehen

1993 gelang Deutschland der bislang einzige EM-Coup im Basketball. Nach dem dritten Platz bei der Heim-Europameisterschaft soll jetzt der Titel folgen – und Sport-Deutschland fiebert in TV und Livestream mit. Vier Länder, vier Gruppen, eine K.o.-Phase und ein Titel. Wer wird Europameister 2025?

Die nächsten Spiele der Basktball-EM 2025 in TV und Stream:

Mittwoch, 27. August 12:30 Uhr: Großbritannien – Litauen (MagentaTV)

13:45 Uhr: Tschechien – Portugal (MagentaTV)

15:30 Uhr: Montenegro – Deutschland (RTL/RTL+/MagentaTV)

17:00 Uhr: Lettland – Türkei (MagentaTV)

19:30 Uhr: Schweden – Finnland (MagentaTV)

20:15 Uhr: Serbien – Estland (MagentaTV) Donnerstag, 28. August 14:00 Uhr: Georgien – Spanien (MagentaTV)

14:00 Uhr: Israel – Island (MagentaTV)

17:00 Uhr: Belgien – Frankreich (MagentaTV)

17:15 Uhr: Bosnien‑Herzegowina – Zypern (MagentaTV)

20:30 Uhr: Griechenland – Italien (MagentaTV)

20:30 Uhr: Slowenien – Polen (MagentaTV) Freitag, 29. August 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden (RTL/RTL+/MagentaTV)

13:45 Uhr: Türkei – Tschechien (MagentaTV)

15:30 Uhr: Litauen – Montenegro (MagentaTV)

17.00 Uhr: Estland – Lettland (MagentaTV)

19:30 Uhr: Finnland – Großbritannien (MagentaTV)

20:15 Uhr: Portugal – Serbien (MagentaTV) Samstag, 30. August 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland (RTL/RTL+/MagentaTV)

13:45 Uhr: Tschechien – Estland (MagentaTV)

14:00 Uhr: Italien – Georgien (MagentaTV)

14:00 Uhr: Island – Belgien (MagentaTV)

15:30 Uhr: Großbritannien – Schweden (MagentaTV)

17:00 Uhr: Lettland – Serbien (MagentaTV)

17:00 Uhr: Frankreich – Slowenien (MagentaTV)

17:15 Uhr: Zypern – Griechenland (MagentaTV)

19:30 Uhr: Montenegro – Finnland (MagentaTV)

20:15 Uhr: Türkei – Portugal (MagentaTV)

20:30 Uhr: Spanien – Bosnien‑Herzegowina (MagentaTV)

20:30 Uhr: Polen – Israel (MagentaTV) Sonntag, 31. August 14:00 Uhr: Slowenien – Belgien (MagentaTV)

14:00 Uhr: Georgien – Griechenland (MagentaTV)

17:00 Uhr: Israel – Frankreich (MagentaTV)

17:15 Uhr: Spanien – Zypern (MagentaTV)

20:30 Uhr: Polen – Island (MagentaTV)

20:30 Uhr: Bosnien‑Herzegowina – Italien (MagentaTV) Montag, 1. September 12:30 Uhr: Schweden – Montenegro (MagentaTV)

13:45 Uhr: Estland – Türkei (MagentaTV)

15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien (RTL/RTL+/MagentaTV)

17:00 Uhr: Portugal – Lettland (MagentaTV)

19:30 Uhr: Finnland – Litauen (MagentaTV)

20:15 Uhr: Serbien – Tschechien (MagentaTV) Dienstag, 2. September 14:00 Uhr: Griechenland – Bosnien‑Herzegowina (MagentaTV)

14:00 Uhr: Belgien – Israel (MagentaTV)

17:00 Uhr: Island – Slowenien (MagentaTV)

17:15 Uhr: Zypern – Georgien (MagentaTV)

20:30 Uhr: Italien – Spanien (MagentaTV)

20:30 Uhr: Frankreich – Polen (MagentaTV) Mittwoch, 3. September 12:30 Uhr: Montenegro – Großbritannien (MagentaTV)

13:45 Uhr: Estland – Portugal (MagentaTV)

15:30 Uhr: Litauen – Schweden (MagentaTV)

17:00 Uhr: Tschechien – Lettland (MagentaTV)

19:30 Uhr: Finnland – Deutschland (RTL/RTL+/MagentaTV)

20:15 Uhr: Türkei – Serbien (MagentaTV) Donnerstag, 4. September 14:00 Uhr: Bosnien‑Herzegowina – Georgien (MagentaTV)

14:00 Uhr: Frankreich – Island (MagentaTV)

17:00 Uhr: Israel – Slowenien (MagentaTV)

17:15 Uhr: Italien – Zypern (MagentaTV)

20:30 Uhr: Spanien – Griechenland (MagentaTV)

20:30 Uhr: Polen – Belgien (MagentaTV)

Alle Spiele des Turniers in Riga (Lettland), Tampere (Finnland), Limassol (Zypern) und Katowice (Polen) werden hierzulande live gezeigt – vom ersten Tip-off bis zur Siegerehrung. Die meisten kostenpflichtig bei MagentaTV und MagetnaSport, die Deutschland-Spiele und die spannendsten Partien aus der K.o.-Phase bis zum Finale auch kostenlos bei MagentaTV im Stream und RTL im Free-TV. Hier mehr zur Übertragung >>

Deutschlands Kader bei der Basketball-Europameisterschaft:

Guard: Dennis Schröder (Sacramento Kings), Andreas Obst (Bayern München), Justus Hollatz (Bayern München), Maodo Lo (zuletzt Paris Basketball),

Forward: Franz Wagner (Orlando Magic), Tristan Da Silva (Orlando Magic), Oscar Da Silva (Bayern München), Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders), Isaac Bonga (Partizan Belgrad)

Center: Leon Kratzer (Bayern München), Johannes Voigtmann (Bayern München), Daniel Theis (zuletzt AS Monaco)

Für Deutschland ist die „EuroBasket 2025“ auch der Start einer neuen Ära. Gordon Herbert, der das Team 2023 sensationell zum WM-Titel führte, ist als Bundestrainer zurückgetreten. Sein Nachfolger an der Seitenlinie ist Alex Mumbru. Kann er an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen?