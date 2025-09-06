Basketball-EM 2025: Deutschland – Portugal im Live-Ticker: Mega-News für DBB-Team

Jetzt geht es in die heiße Phase der Basketball-EM 2025! Die K.o.-Phase steht nämlich an. Alle Favoriten haben sich ins Achtelfinale qualifiziert – auch Deutschland. Das DBB-Team bekommt es nun am Samstag (6. September, 14.15 Uhr) mit Portugal zu tun.

Deutschland geht gegen Portugal definitiv als Favorit in die Partie. Dennis Schröder und Co. haben bisher alle Spiele souverän gewonnen und wollen weiterhin ungeschlagen bleiben, um sich am Ende zum Europameister zu krönen. Wird es gegen die Portugiesen eine einfache Angelegenheit?

Basketball-EM 2025: Deutschland – Portugal im Live-Ticker

Wird es ein lockerer Viertelfinaleinzug oder wird sich Deutschland gegen Portugal schwertun? Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, wird das DBB-Team den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Ziel ist dennoch klar: Es soll in die nächste Runde gehen. In unserem Live-Ticker bekommst du alle Infos rund um die Begegnung.

Deutschland – Portugal -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.07 Uhr: In wenigen Minuten geht es dann endlich los. Die Vorfreude in der Arena im lettischen Riga steigt.

13.14 Uhr: Der Sieger aus Deutschland – Portugal könnte übrigens auch auf einen echt starken Gegner treffen. Im Viertelfinale würde es dann gegen Italien oder Slowenien gehen, die beide im anderen Achtelfinale aufeinandertreffen.

12.51 Uhr: Gut für alle Fans: Die Partie wird im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Informationen dazu.

11.45 Uhr: Für Dennis Schröder und Co. gibt es vor dem Spiel Mega-Nachrichten: Cheftrainer Alex Mumbru ist wieder beim Team. Der spanische Bundestrainer hatte die Vorrunde wegen eines Notfalls im Bauchraum fünf Nächte lang aus dem Krankenhaus und dann im Teamhotel verfolgen müssen.

10.32 Uhr: Montenegro (106:76), Schweden (105:83), Litauen (107:88), Großbritannien (120:57) und Finnland (91:61) wurden in der Gruppenphase regelrecht auseinandergenommen. Das DBB-Team zeigt sich in einer bestechenden Form und ist zu Recht Gruppensieger geworden. Der Siegeszug soll weitergehen und am besten mit dem EM-Titel gekrönt werden. In der K.o.-Phase soll jetzt Portugal daran glauben.

Mehr Nachrichten für dich:

Samstag, 6. September, 10.03 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Achtelfinalspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft. Wir halten dich hier auf dem Laufenden.