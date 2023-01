ARD Sportschau: Zuschauer schauen Live-Sendung – plötzlich fällt das Bild aus

Knapp 400 Stunden Live-Sport zeigen die öffentlich-rechtlichen TV-Sender in diesem Winter zum Wintersport. Dass es in dieser langen Zeit keine Pannen gibt, ist nahezu unvorstellbar. Nun ist es auch der ARD in der Sportschau passiert.

Getroffen hat es die Übertragung des Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Die ARD hat mit der Sportschau sofort reagiert.

ARD Sportschau: Liveübertragung fällt aus

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding konnte nicht wie geplant mit einer Liveübertragung im TV begleitet werden. Der Grund dafür waren anhaltende Stromausfälle in Bayern während des Rennens. Immer wieder fielen die Übertragungen der ARD und von Eurosport aus.

Christian Dexne, der Reporter der Sportschau, versuchte kurzerhand zu reagieren und das Spektakel über sein Handy zu kommentieren – allerdings ohne Erfolg. Auch die Monitore im Stadion zeigten nur noch ein schwarzes Bild. Anstatt weiterhin aus Ruhpolding zu senden, zeigte das Erste ersatzweise eine Dokumentation über Biathlon-Legende Magdalena Neuner. Eurosport zeigte währenddessen Werbung.

ARD Sportschau: Auch Rennen betroffen

Allerdings war nicht nur die TV-Übertragung, sondern auch das Rennen an sich von der Störung betroffen. In den Gebäuden, im Stadion und am Schießstand setzte zeitweise das Licht aus. „Die Energiekrise hat Ruhpolding erreicht, es gibt nicht genug Strom. Auch das Licht bei den Scheiben ist ausgefallen. Schwierig für die Athleten, auf dunkle Scheiben zu schießen“, meinte der Sportschau-Kommentator.

Trotz der Panne kann das Rennen regulär gewertet werden. Da die Uhren im Stadion von dem Stromausfall nicht betroffen waren und die Zeit ohne Unterbrechungen weiterlaufen konnten, könnte der Biathlon-Weltcup in die Gesamtwertung mit einfließen. Ob es das am Ende passiert, wird laut der ARD durch eine Jury entschieden werden.