Anthony Joshua – Andy Ruiz im Live-Ticker: Der Boxkampf des Jahres – gibt es die große Revanche?

Am Samstagabend kommt es zum heiß erwarteten Boxkampf Anthony Joshua – Andy Ruiz.

Im Fight Joshua – Ruiz geht es um den Thron des Schwergewichts-Boxens. Es ist der große Rückkampf nach der großen Überraschung.

Anthony Joshua – Andy Ruiz im Live-Ticker

Im Juni hatte Ruiz Joshua sensationell durch technischen K.o. besiegt. Gelingt dem Mexikaner die nächste Sensation? Oder kann Joshua die WM-Gürtel zurückerobern?

Alle Infos zum Kampf Anthony Joshua – Andy Ruiz im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.02 Uhr: Die ganze Boxwelt fiebert dem größten Fight des Jahres schon seit Wochen entgegen. Nur eines stört viele Boxfans: der Austragungsort. Der Kampf findet in Saudi-Arabien statt. Das Land steht wegen seiner schlechten Menschenrechts-Situation heftig in der Kritik.

11.35 Uhr: Die beiden Boxer gehen mit einer Menge Selbstvertrauen in den morgigen Kampf. Auf der abschließenden Pressekonferenz meinte Ruiz: „Ich tue alles, was möglich ist, um am 7. Dezember den Sieg zu erringen.“ Und Joshua sagte: „Ich bin nicht hier, um eine Show abzuliefern. Ich bin nur hier, um zu gewinnen.“

9.54 Uhr: Anthony Joshua darf sich schon jetzt als großer Sieger fühlen. Denn der Brite kassiert für den Kampf eine Börse zwischen 60 und 70 Millionen Euro, wie britische Medien berichten. Ruiz erhält hingegen „nur“ einen einstelligen Millionen-Betrag – obwohl er die drei WM-Gürtel hält.

Freitag, 6. Dezember, 8.22 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Boxkampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um den Fight.