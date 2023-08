Alexander Zverev trifft drastische Entscheidung vor US-Open-Start – „Brauchte was anderes“

Am Dienstag (29. August) startet Alexander Zverev mit seinem Erstrundenmatch gegen den Australier Aleksandar Vukic in die US Open. Der deutsche Tennisprofi träumt weiter vom ersten großen Grand-Slam-Titel, zählt beim letzten großen Turnier des Jahres zum erweiterten Favoritenkreis.

Vor dem Start der US Open hat Alexander Zverev eine drastische Entscheidung getroffen. Nach sieben Jahren trennt er sich von seinem Physiotherapeuten Hugo Gravil. Bei den US Open wird der deutsche Tennisstar schon von einem neuen Physio betreut.

Alexander Zverev baut sein Team um

Sieben Jahre lang begleitete Hugo Gravil Alexander Zverev auf seiner Reise zu den Turnieren, behandelte ihn zwischen den Matches und sorgte für die alle Behandlungen. Jetzt ist damit aber Schluss. Der 26-Jährige setzt in Zukunft auf Christoph Seiler.

Zverev erklärte: „Ich brauchte einfach was anderes nach sieben Jahren. Die Physioarbeit ist die persönlichste Arbeit. Jemand ist stundenlang bei dir, berührt deinen Körper, er ist dir so nah wie kein anderer. Nach sieben Jahren brauchte ich einen Wechsel und er vielleicht auch.“

Seiler kennt Zverev aus dem Rehazentrum, wo er seine Reha nach der schweren Sprunggelenksverletzung bei den French Open 2022 absolviert hatte. Gravil betreut nach Zverev nun den Franzosen Felix Auger-Aliassime.

Neuer, alter Trainingspartner für Zverev

Zu den US Open gibt es zudem einen weiteren Wechsel im Team von Zverev. Der Russe Michail Ledowskich löst den früheren deutschen Tennisprofi Tobias Kamke wieder als Trainingspartner ab. Ledowskich kehrt nach überstandenen Visumsproblemen zurück an die Seite von Zverev.

„Wir sind Tobi alle unfassbar dankbar“, sagt Zverev über Kumpel Kamke. „Er hat Ende letzten Jahres seine Karriere beendet, da hat man keinen Bock mehr wieder 40 Wochen im Jahr zu reisen. Es war so besprochen, dass er aushilft, solange Micha nicht reisen kann.“