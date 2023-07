Alexander Zverev: Freundin Sophia Thomalla teilt Foto nach Turnier-Sieg – DIESES Detail lässt die Fans ausflippen

Alexander Zverev hat es endlich geschafft. Der deutsche Tennisspieler hat zum ersten Mal in seiner Karriere sein Heim-Turnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Im Finale besiegte er den Serben Laslo Djere mit 7:5, 6:3 und sank danach auf die Knie. Er konnte sein Glück kaum fassen.

Bei dem emotionalen Sieg war auch Freundin Sophia Thomalla mit dabei. Die Moderatorin bekam erst einmal eine Sektdusche ab, danach zeigte Alexander Zverev ihr sein Kinderzimmer. Ein Foto davon teilte Thomalla bei Instagram – und sorgte damit für wilde Diskussionen.

Alexander Zverev mit Freundin Sophia Thomalla im Kinderzimmer

Sie sitzen gemeinsam auf der Bettkante. Zverev hält stolz seine Siegertrophäe in die Kamera, sie schmiegt sich an ihn. Beide strahlen über beide Ohren. „Wenn das so weitergeht, müssen wir jetzt immer hier übernachten“, schreibt Sophia Thomalla dazu. Was sie damit meint? Zverevs Kinderzimmer. Im Hintergrund sind deutlich ein alter Kinderschreib-Tisch und ganz viele Pokale zu erkennen.

Zverev stammt aus Hamburg – und statt mit Freundin Sophia in ein feines Hotel zu gehen, scheint er kurzerhand mit ihr eine Nacht ins Elternhaus in sein altes Kinderzimmer gezogen zu sein. Das ist allerdings nicht das Detail, was die Fans mächtig durchdrehen lässt. Es sind Zverevs Beine.

„Never skip legday“

„Ihr seid ein schönes Paar, aber bitte, was habt ihr gemacht, dass eure Beine wie dünne Stöcke aussehen?“, fragt ein Fan in den Kommentaren. Viele weitere kommentieren: „Never skip legday“ (Frei übersetzt: Niemals das Beintraining weglassen). Zverev wird’s egal sein, solange er erfolgreich ist.

Von vielen Fans gibt es aber auch Glückwünsche. Und: Dass die beiden in seinem Kinderzimmer übernachtet haben, kommt natürlich auch sehr gut an. So viel Bodenständigkeit gefällt den Fans!