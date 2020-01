Australian Open 2020: Alexander Zverev - Dominic Thiem im Live-Ticker: Hitzeschlacht im Halbfinale!

Am Freitagmorgen steigt bei den Australian Open 2020 das zweite Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem.

Der Sieger aus der Partie Zverev - Thiem folgt Novak Djokovic ins Endspiel der Australian Open.

Australian Open 2020: Alexander Zverev - Dominic Thiem im Live-Ticker

Der Serbe hatte sich am Donnerstag in drei Sätzen gegen Roger Federer durchgesetzt. Wer darf nun im Finale gegen den „Djoker“ ran?

Alle Infos zu den Australian Open 2020 und zum Spiel Zverev - Thiem im Live-Ticker!

8.54 Uhr: Etwas mehr als eine halbe Stunde noch! Die Spannung steigt. Wer folgt Novak Djokovic ins Finale der Austrailan Open? Alexander Zverev oder Dominic Thiem? Gleich wissen wir mehr.

8.23 Uhr: Novak Djokovic und Roger Federer erlebten gestern in ihrem Halbfinale bereits eine wahre Hitzeschlacht. Heute ist es noch mal wärmer. Das wird für Zverev und Thiem gleich ein brutaler Kampf.

Freitag, 31. Januar, 7.25 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Noch etwas mehr als zwei Stunden müssen wir uns gedulden, dann geht's endlich los. Im Halbfinale der Australian Open ermitteln Alexander Zverev und Dominic Thiem den zweiten Finalisten.

22.38 Uhr: Die beste Leistung bei den Australian Open erzielte Zverev im letzten Jahr. Damals scheiterte er im Achtelfinale an dem Kanadier Milos Raonic. Ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier hat Zverev bislang noch nie erreicht. Die Partie morgen früh gegen Thiem ist sein erstes Semifinale.

20.17 Uhr: Zverev hat nach seinem Sieg in der ersten Runde angekündigt, dass er im Falle des Turniersiegs das gesamte Preisgeld für die Opfer der Buschbrände in Australien spenden will. Davon ist er jetzt nicht mehr weit entfernt. 4,12 Millionen Aussie-Dollars, rund 2,55 Millionen Euro, bekommt der Gewinner der Australian Open.

19.45 Uhr: Bei den Wettanbietern ist Thiem der Favorit auf den Finaleinzug. Die Quote des Österreichers: 1,5. Bei einem Sieg von Zverev würde man deutlich mehr bekommen. Seine Quote liegt bei 2,7.

19.10 Uhr: Im ersten Halbfinale ließ Novak Djokovic seinem Kontrahenten Roger Federer keine Chance. Der Serbe setzte sich souverän in drei Sätzen gegen den Schweizer durch. Das Match zum Nachlesen gibt es hier!

13.48 Uhr: Zverev ließ dem Italiener Marco Cecchinato in der ersten Runde beim 6:4, 7:6, 6:3 keine Chance. In der zweiten Runde kam Zverev gegen den Weißrussen Egor Gerasimov ebenso in drei Sätzen weiter wie gegen den Spanier Fernando Verdasco in Runde 3. Auch mit dem Russen Andrey Rublev machte er in drei Sätzen kurzen Prozess. Erst im Viertelfinale gab er beim 3:1 gegen den Schweizer Stan Wawrinka einen Satz ab.

11.23 Uhr: In der ersten Runde setzte Thiem sich in drei Sätzen gegen den Franzosen Adrian Mannarino durch. In der zweiten Runde hatte der Österreicher gegen den Lokalmatadoren Alex Bolt in fünf Sätzen deutlich mehr Problemen. In Runde 3 ging es für Thiem gegen den Amerikaner Taylor Fritz etwas leichter, als Thiem in vier Sätzen weiterkam. Erstaunlich deutlich gewann Thiem im Achtelfinale gegen Gael Monfils. Den an Nummer 10 gesetzten Franzosen fegte Thiem mit 6:2, 6:4, 6:4 vom Feld. Im Viertelfinale besiegte Thiem in einem Marathon-Match den spanischen Superstar Rafael Nadal mit 7:6, 7:6, 4:6, 7:6.

10.02 Uhr: Acht Mal standen Zverev und Thiem sich bisher gegenüber. Sechs Partien gewann der Österreicher, nur zwei Mal durfte der deutsche Tennis-Star jubeln. Bei Grand-Slam-Turnieren trafen die beiden erst zwei Mal aufeinander. Sowohl bei den French Open 2018 als auch bei den French Open 2016 gewann jeweils Thiem.

Donnerstag, 30. Januar, 7.54 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von den Australian Open. Hier versorgen wir dich mit allen Infos zum Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem.