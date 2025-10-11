Irrer Anblick! Klopp, Ochsenknecht, Nadal, Sabatini und Co. bei Promi-Padel-Turnier auf Mallorca

Erst strömender Regen, dann ein bisschen blauer Himmel und am Ende sogar etwas Sonne. Im Rahmen des Mallorca Women’s Championships, einem WTA-125-Turnier, fand am Samstag (11. Oktober) ein Promi-Turnier im Mallorca Country Club in Santa Ponça statt, das seinesgleichen suchte. Die Spieler und Zuschauer ließen sich trotz wetterbedingter Anfangsschwierigkeiten nicht davon abhalten, bei diesem einmaligen Event dabei zu sein.

Auf dem Spielfeld standen namhafte Größen unserer Zeit. Vom über die deutsche Landesgrenze berühmten Fußball-Trainer Jürgen Klopp über den Schauspieler Uwe Ochsenknecht bis hin zum ehemaligen Fußball-Spieler und -Trainer Bruno Labbadia. Sie und zahlreiche andere waren hierhin gekommen, um mit dem Padel-Schläger in der Hand zu zeigen, was sie auf dem Spielfeld drauf haben.

Mallorca: Promi-Auflauf auf Padel-Turnier

Auf Mallorca, dem Geburtsort Rafael Nadals – einem der größten Tennisspieler überhaupt – durfte auch dieser Name auf dem Spielfeld nicht fehlen. Repräsentiert wurde der Familienname an diesem Tag von Toni – Rafas Onkel und langjährigem Tennis-Trainer. Der wohl größte Star des Tages war aber Gabriela Sabatini, die argentinische Tennis-Legende und langjährige Rivalin von Steffi Graf.

+++Kuriose Szenen am Ballermann! Deutsche Promis sorgen auf Mallorca für Wirbel+++

Das Glück, mit ihr im ersten Match spielen zu dürfen, kam Jürgen Klopp zu. Die beiden traten gegen Toni Nadal und die deutsche Profi-Padel-Spielerin Denise Höfer an. Nach einer hitzigen Partie mussten Klopp und Sabatini sich jedoch knapp geschlagen geben – mit 19 zu 21 gingen der Spanier und die Deutsche als Gewinner aus dem Spiel. „Es war unglaublich gut. Es hat echt Spaß gemacht“, freute sich der Ex-BVB-Trainer dennoch, wie er im Gespräch nach dem Match gegenüber unseren Reporterinnen erzählte.

„Eine große Ehre“ für Jürgen Klopp

Auch Gabriela Sabatini hat das Padel-Game auf Mallorca sichtlich genossen. „Ich freue mich sehr, hier sein zu dürften. Das ist eine große Ehre“, erzählte die Argentinierin strahlend. Über ihren Match-Kollegen freute sie sich mindestens genauso sehr, wie er sich über sie. Und auch Ex-Fußballprofi Bruno Labbadia konnte sich dieses Event im Country Club nicht entgehen lassen. Nachdem er beim ersten Match zunächst Zuschauer ist, ging es für ihn dann später aufs Spielfeld.

Gabriela Sabatini und Jürgen Klopp beim Padel-Match auf Mallorca. Foto: starpress/Kay Kirchwitz

„Padel ist neben Fußball die zweitschönste Sportart. Das gefällt mir einfach“, gab er im Interview nach seinem Match zu verstehen. Auch Ex-Eintracht-Frankfurt Trainer Adi Hütter war vor Ort und verfolgte die Partien eifrig. Auf dem Spielfeld stand er an diesem Tag jedoch nicht.

Schauspieler Uwe Ochsenknecht freute sich besonders darüber, Gabriela Sabatini live in Action gesehen zu haben, nachdem er früher „nicht nur aus sportlichen Gründen“ für sie schwärmte. Das sagte er mit einem Lächeln gegenüber unseren Reporterinnen. „Es ist toll, sie mal kennenzulernen“, schwärmte er, „Sie ist immer noch fit, sieht toll aus und ist wahnsinnig freundlich.“

Mehr News:

Auch sein Schauspiel-Kollege Mark Keller war von der argentinischen Tennis-Legende wahrlich angetan. „Wir haben alle wahrscheinlich für sie geschwärmt. Es war immer eine Augenweide, sie zu sehen“, fand der Schauspieler.

Am Ende waren alle – egal ob Zuschauer oder Spieler, Gewinner oder Verlierer – augenscheinlich zufrieden. Denn der Sport hat – hier in Form von Padel – wieder einmal bewiesen, dass er eine Sache besonders gut kann: Menschen aus den verschiedensten Orten der Welt und mit den unterschiedlichsten Berufen zusammenzubringen.