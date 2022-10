Dortmund: Eurovision-Gewinnerin spielt besonderes Konzert in der Stadt – aus diesem Grund ist es gerade jetzt brisant

In Dortmund wird es musikalisch!

Einige Jahre nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest gibt eine Sängerin ein Konzert in Dortmund. Der Auftritt schlägt schon jetzt hohe Wellen.

Mit 17 Jahren sang sich die ESC-Gewinnerin in die Herzen der Musik-Fans. Das Lied „Ein bisschen Frieden“ ist bis heute ein echter Ohrwurm. Mit Blick auf den Angriffskrieg auf die Ukraine scheint die Botschaft des Songs aktueller und dringender denn je.

Sängerin Nicole ist seit ihrem Sieg bei dem Musikwettbewerb 1982 kaum aus der deutschen Popkultur wegzudenken. Laut den „Ruhr Nachrichten“ sah sich die Sängerin in den vergangenen Jahren wegen einer Krankheit dazu gezwungen, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen.

In Dortmund wird Nicole ihren Hit „Ein bisschen Frieden“ performen. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Jetzt ist Nicole wieder zurück und feiert ihre Rückkehr ausgerechnet in Dortmund. Der Auftritt am 16. Dezember wird nicht nur von den Fans sehnlichst erwartet. Schließlich hat sich die ehemalige ESC-Gewinnerin einen ganz besonderen Ort für ihre Comeback-Show ausgesucht.

Dortmund: Veranstalter sind zuversichtlich

Statt einen der gängigen Konzerthallen zu buchen, verschlägt es die Musikerin in die Pauluskirche an der Schützenstraße in der Nordstadt. Den „Ruhr Nachrichten“ zufolge seien die Beteiligten voller Zuversicht.

„Nicole spielt mit ihrer Band ein unplugged Konzert in der Kulturkirche. Das bedeutet, Nicoles Musiker spielen handgemachte Livemusik mit akustischen Instrumenten“, erklärt der Veranstalter.