Dortmund: Feuer-Tragödie vor Weihnachten – Mutter und ihre drei Kinder verlieren alles

Schlimme Tragödie am Dienstagmorgen (20. Dezember) in Dortmund. Gegen 9.30 Uhr ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mengede ausgebrochen. Die Feuerwehr Dortmund eilte mit einem Großaufgebot zur Straße „Zum Erdbeerfeld“. Denn zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob sich möglicherweise noch einer der Bewohner in der betroffenen Erdgeschosswohnung befanden.

Als die Einsatzkräfte am Einsatzort ankamen, gab es leichte Entwarnung. Denn die Mieterin und ihre drei Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren hatten sich aus der Wohnung befreien können. Sie mussten tatenlos mitansehen, wie sich das Feuer in ihren eigenen vier Wänden gnadenlos ausbreitete. Der Brand sollte der jungen Familie kurz vor Weihnachten alles nehmen.

Dortmund: Brand-Tragödie kurz vor Weihnachten

Während die Rettungskräfte sich um die Mutter und ihre kleinen Kinder kümmerten, versuchte die Feuerwehr zu retten, was zu retten ist. Unter Atemschutz brachten sich die Einsatzkräfte von der Vorder- und Rückseite in Stellung. Die Brandbekämpfer sollten schnell Erfolg haben. Innerhalb kurzer Zeit waren die Flammen im Griff.

Nachdem die Flammen besiegt waren, kontrollierte die Feuerwehr die benachbarten Wohnungen. In zwei der über der Brandstelle liegenden Wohnungen war Rauch durch gekippte Fenster eingedrungen. Die evakuierten Wohnungen wurden mit Hochleistungslüftern gelüftet. Anschließend konnten die Mieter wieder zurück in ihre eigenen vier Wände.

Diese Wohnung In Dortmund ist nach dem Brand unbewohnbar. Foto: Feuerwehr Dortmund

Mutter und Kinder müssen in Dortmunder Klinik

Das galt jedoch nicht für die junge Familie. Für die Mutter ging es nach einer Erstversorgung gemeinsam mit ihren zum Glück unverletzten Kindern ins Krankenhaus. Wie es mit ihnen danach weitergeht, ist ungewiss. Während sich alle auf die Weihnachtstage vorbereiten und ihre letzten Geschenke zusammentrommeln, steht die Familie vor dem Nichts. Die Feuerwehr Dortmund spricht von einer „völlig zerstörten“ Wohnung.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die 45 eingesetzten Feuerwehrleute übergaben die Einsatzstelle nach Abschluss aller Maßnahmen an die Polizei Dortmund. Die hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.