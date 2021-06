ZDF-Sportstudio: Kathrin Müller-Hohenstein verrät – Wenn ER kommt, hör ich auf

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Wie gewohnt steht während der EM 2021 auch Kathrin Müller-Hohenstein als Moderatorin für das ZDF-Sportstudio vor der Kamera.

13 Spiele werden live im TV und Stream übertragen. Das Sportstudio ist mittendrin. In der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ hat die beliebte Moderatorin nun verraten, welchen Sport-Star sie unbedingt einmal interviewen will – dieser hat mit Fußball allerdings nichts am Hut.

ZDF-Sportstudio: Kathrin Müller-Hohenstein hätte gerne einen Weltstar zu Gast

In ihrer nun schon über 15-jährigen Tätigkeit als Moderatorin des Sportstudios hat die 55-Jährige schon einige Interviews geführt und viele ihrer Gäste ins Verhör genommen. Im Zuge von Großevents wie Europa- und Weltmeisterschaften hat sie auch mit vielen Weltstars zu tun gehabt.

Sportstudio (ZDF): Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein hat ihren Wunsch-Interviewpartner verraten. Foto: IMAGO / ActionPictures

Doch ihr großer Interview-Traumgast hat mit dem Fußballkosmos nichts zu tun. Wie sie im Gespräch mit Florian Weiss verriet, würde sie gerne Roger Federer in ihre Sendung einladen. „Wenn der kommt, muss ich danach sofort aufhören“, berichtet Müller-Hohenstein mit einem leichten Lachen.

Tennis-Star Roger Federer. Foto: IMAGO / Xinhua

Der Schweizer gehört seit über 20 Jahren zur absoluten Elite im Tennis und ist einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. „Roger Federer ist für mich der größte“, schwärmt die Moderatorin, die privat selbst gerne zum Schläger greift.

Darüber hinaus sei er ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Müller-Hohenstein berichtet von einem Tennisturnier, bei dem sich die beiden in den Katakomben zufällig über den Weg liefen. Federer sei, ohne sie zu kennen, vor sie gehechtet, um ihr die Tür aufzuhalten.

+++ EM 2021: Überraschung kurz vor Turnierstart! ZDF verkündet neuen Experten +++

ZDF-Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein wünscht sich Roger Federer im Sportstudio. Foto: imago images/Martin Hoffmann

„Das war nur eine kleine Geste, aber die hat so viel ausgesagt“, erinnert sie sich zurück. Die Hoffnung, dass ihr Traum wahr wird, ist für die ZDF-Frau allerdings gering. „Der hat wahrscheinlich besseres zu tun, als an einem Samstagabend in ein Fernsehstudio nach Mainz zu kommen“, sagt sie.

ZDF-Sportstudio: So läuft die EM 2021

In den kommenden Wochen wird Müller-Hohenstein ohnehin mit der Europameisterschaft schwer beschäftigt sein. Im Wechsel mit ihrem Kollegen Jochen Breyer wird sie die Moderation der Spiele übernehmen.

Als Experten werden ihr dabei Per Mertesacker, Christoph Kramer, Manuel Gräfe, Peter Hyballa und auch Sandro Wagner zur Seite stehen. Wo genau du die Spiele der EM 2021 live verfolgen kannst, erfährst du hier >>>

Erstes ZDF-Spiel der EM wird zum Drama

Das erste ZDF-Spiel der EM 2021 wurde zu einem Drama. Bei Dänemark gegen Finnland rückte der Fußball in den Hintergrund, als Christian Eriksen auf dem Platz kollabierte und Mediziner minutenlang um sein Leben kämpften. Hier mehr dazu >>

