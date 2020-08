ZDF lässt Bombe platzen: ER wird Nachfolger von Oliver Kahn

Das ZDF hat mit Per Mertesacker einen WM-Helden von 2014 als neuen Experten für sich gewonnen.

Das ZDF hat einen Nachfolger für Oliver Kahn gefunden.

Zwölf Jahre war der frühere Weltklasse-Torwart im ZDF bei Fußball-Übertragungen als Experte dabei. In diesem Sommer machte Kahn Schluss und will sich fortan an auf seine neuen Aufgaben im Vorstand des FC Bayern konzentrieren.

ZDF: Per Mertesacker übernimmt

Was die Spatzen zuletzt bereits von den Dächern gepfiffen hatten, ist nun Gewissheit: Per Mertesacker übernimmt den Posten des Fußball-Experten im ZDF.

Nachdem der Vertrag des ehemaligen Nationalspielers bei DAZN in diesem Sommer nicht verlängert worden war, waren Fans sich bereits sicher, dass der Weltmeister von 2014 wohl zum ZDF wechselt.

„Nach der Eistonne ist vor der Eistonne“

Per Mertesacker brennt schon förmlich auf seine neue Aufgabe im ZDF. „Nach der Eistonne ist vor der Eistonne“, scherzt der 35-Jährige bei Twitter in Bezug auf sein legendäres Interview bei der WM 2014: „Endlich wieder Länderspiele und freue mich sehr, dann als Experte im ZDF am Donnerstag dabei zu sein.“

Auch ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann freut sich: „Per Mertesacker ist ein ausgezeichneter Kenner des nationalen und internationalen Fußballs. Er ist kompetent, authentisch und passt mit seiner gradlinigen Art ideal zum ZDF-Sport.“

-------------------

Mehr zum Thema:

-------------------

Per Mertesacker - seine Karriere

Mertesacker durchlief die Jugendabteilungen von Hannover 96 und schaffte 2003 den Sprung in den Profikader der 96er. 2006 wechselte er zu Werder Bremen. Nach fünf Jahren an der Weser schloss er sich 2011 dem FC Arsenal an. Dort beendete er 2018 seine Karriere.

Sein größter Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. Mit Werder Bremen gewann er zudem 2009 den DFB-Pokal. Mit Arsenal wurde er sogar dreimal Pokalsieger.

Mertesacker als TV-Experte

Vor zwei Jahren machte Mertesacker seine ersten Gehversuche als TV-Experte. Der frühere Innenverteidiger begann bei DAZN und kam dort bei der Champions League zum Einsatz. Der Streamingdienst hatte sich damals erste die Live-Rechte einiger Spiele der Königsklasse gesichert.

Mit seiner authentischen, bodenständigen Art kam Mertesacker bei den Fans sofort gut an. Sein Vertrag bei DAZN lief in diesem Sommer nach zwei Jahren aus. (dhe)