ZDF-Experte Christoph Kramer haut nach WM-Kracher auf den Tisch: „Gar keine Überraschung“

Christoph Kramer, Fußball-Profi bei Borussia Mönchengladbach, steht bei der WM 2022 nicht auf dem Platz. Der 31-Jährige gibt seine Expertise im ZDF zum Besten.

Nach dem Spiel Spanien – Deutschland hat der ZDF-Experte mal ordentlich auf den Tisch gehauen. Christoph Kramer hält ein flammendes Plädoyer für die deutsche Nationalmannschaft.

ZDF-Experte Christoph Kramer von Deutschland überzeugt

In Deutschland war die ohnehin schon miese WM-Stimmung nach der 1:2-Pleite gegen Japan komplett im Keller. Das Remis gegen Spanien und die Pleite von Japan gegen Costa Rica bringt den deutschen Fans wieder etwas Hoffnung zurück. Die Leistung gegen die favorisierten Spanier macht Mut.

Während in Deutschland kaum jemand an den Titel der DFB-Elf glaubt, ist das Ansehen im Ausland deutlich besser. Für Spaniens Torschützen Alvaro Morata ist Deutschland ein Titelfavorit. „Deutschland wird im Ausland offenbar besser gesehen als im Inland“, meint ZDF-Moderator Jochen Breyer.

Dann legt Kramer so richtig los: „Ja, natürlich. Es ist gar keine Überraschung, dass wir zu den Titelfavoriten gehören.“ Applaus brandet im Studio auf. „Ich will mir mit diesen nicht mal steilen Thesen keinen Applaus abholen. Aber auch das Japan-Spiel – solche Spiele verlierst du in 1 von 50 Fällen. Die Leistung war super und heute auch. Wir hatten viel Energie dabei, es war genau der richtige Matchplan. Es wird in diesem Turnier ganz weit gehen, ganz sicher“, ist Kramer überzeugt.

„Wenn wir diesen Aufwind mitnehmen dann ist viel möglich“

Und auch bei der deutschen Nationalmannschaft geht der Kopf nach dem Remis gegen Spanien nach oben. „Die Mannschaft hat bedingungslos gefightet. Aber wir haben nur einen Schritt gemacht. Wir sind eine Mannschaft. Wir haben, auch wenn es anders zu lesen ist, ein gutes Miteinander. Es ist gigantisch, was die Mannschaft geleistet hat. Ich bin stolz. Es sind Krieger auf dem Platz, die mit Herz spielen. Wenn wir diesen Aufwind mitnehmen – und wir noch mehr Selbstvertrauen bekommen – dann ist viel möglich“, sagt Flick.

Torschütze Niclas Füllkrug sieht „noch Luft nach oben“ und meint: „Wir brauchen jetzt auch nicht durchzudrehen. Aber wir können hoffen, dass im letzten Spiel alles gut ausgeht.“ Kapitän Manuel Neuer erklärt: „Das Wichtigste ist: Wir leben noch. Die Entscheidung, die wir jetzt beeinflussen können, ist, das Spiel gegen Costa Rica zu gewinnen.“

Am Donnerstag (01. Dezember, 20 Uhr) trifft Deutschland auf Costa Rica. Es braucht einen Sieg, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren.