Woltemade-Zoff eskaliert komplett – Berater geht auf VfB-Bosse los

Ablösesummen, Deadlines, Videocalls – der Transferpoker um Nick Woltemade zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart geht endgültig in die heiße Phase. Denn die Stuttgarter haben dem Rekordmeister ein Ultimatum gesetzt. Bis zum Aufeinandertreffen im Supercup soll eine endgültige Einigung erzielt worden sein, sonst ist der Deal vom Tisch. Nicht jedem gefällt diese Einstellung.

Woltemades Berater Danny Bachmann tobte nach den letzten Verhandlungsgesprächen regelrecht. Grund dafür ist das zuletzt abgelehnte Angebot der Bayern in Höhe von 60 Millionen Euro. Nach „Bild“-Informationen hätten die VfB-Bosse „diesen Vorschlag umgehend abgelehnt“ – zum Ärger der Bayern und des Spielerberaters.

Woltemade-Angebot: FCB bietet 60 Millionen

Gegenüber der „deutschen Presse-Agentur“ kommentierte Bachmann die Transfergespräche: „Die von Herrn Wehrle in dieser Woche geforderte Lösung im Rahmen einer fragwürdigen Deadline wurde heute mit dem Gesamtpaket von Interessent und Spielerseite zusammen in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro plus Weiterverkaufsbeteiligung geliefert.“ Doch der VfB fordert weitaus mehr.

75 Millionen Euro Ablöse seien laut Bachmann, die „marktfremde Forderung des Aufsichtsrates“. Diese Aussage sieht der 48-Jährige wohlbegründet. Die verlangte Summe der Stuttgarter „entbehrt – insbesondere für einen nationalen Transfer – nicht nur jeglicher Grundlage, sondern steht im krassen Widerspruch zu den erwähnten Absprachen“.

„Lösungsorientiertes Vorgehen“ versprochen

Demnach versprach die VfB-Führung noch zuletzt Mitte Juni, ein „lösungsorientiertes Vorgehen, sobald der nächste Karriereschritt möglich ist“. Das sieht Woltemades Berater aktuell nicht erfüllt und kritisiert, dass der VfB „dem ambitionierten deutschen Nationalspieler eine enorme Chance“ verwehre.

Gilt die Deadline bis zu Supercup tatsächlich, erscheint eine Einigung im Woltemade-Transferpoker nahezu ausgeschlossen. Beide Seiten sind doch noch sehr weit voneinander entfernt. Und die jüngsten Gespräche und Äußerungen dürften die Lage eher weiter eskalieren lassen.