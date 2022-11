WM heute: Gastgeber Katar eröffnet das Turnier – das passiert am Sonntag

Vom 20. November bis zum 18. Dezember läuft die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. 32 Mannschaften kämpfen vier Wochen lang um den Weltpokal. An den meisten Tagen stehen gleich mehrere Partien auf dem Programm. Um nichts zu verpassen, was bei der WM heute passiert, halten wird dich hier auf dem Laufenden.

News, Highlights oder auch die Anstoßzeiten des Tages: Hier bekommst du alles, was bei der WM heute auf dem Programm steht.

WM heute: Katar eröffnet gegen Ecuador

Täglich finden bei der WM bis zu vier Spiele statt. Die Anstoßzeiten an den ersten zwei Gruppenspieltagen sind 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr. Am 3. Gruppenspieltag finden die Begegnungen immer zeitgleich um 16 Uhr und um 20 Uhr statt.

Die K.o.-Phase der WM beginnt mit dem Achtelfinale am 03. Dezember. Das große Finale der Weltmeisterschaft steigt dann am 18. Dezember um 16 Uhr deutscher Zeit. Vier Wochen lang stehen fast tägliche Spiele auf dem Programm.

Zum Auftakt der WM trifft Gastgeber Katar heute auf Gruppengegner Ecuador. Die Partie sollte eigentlich erst am 21. November stattfinden, wurde aber von der FIFA doch noch um einen Tag nach vorne gezogen. Gespielt wird im Al-Bayt-Stadium um 17 Uhr.

Was bei der WM heute ansteht

Die WM-Spiele am Sonntag, 20. November:

Eröffnungsspiel: Katar – Ecuador (Gruppe A)

Anstoß: 17 Uhr

Ort: Al-Bayt Stadium (Al-Kohr)

Die WM-Spiele am Montag, 21. November:

England – Iran (Gruppe B)

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Khalifa International Stadium (Al-Rayyan (Baaya))

Senegal – Niederlande (Gruppe A)

Anstoß: 17 Uhr

Ort: Al-Thumama Stadium (Doha)

USA – Wales (Gruppe B)

Anstoß: 20 Uhr

Ort: Ahmed bin Ali Stadium (Al-Rayyan (Umm Al-Afaei))

Deutschland bei der WM

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar auf Spanien, Japan und Costa Rica. Das erste Spiel steht am 23. November um 14 Uhr gegen Japan an. Es folgt das Topspiel gegen Spanien (27. November um 20 Uhr) und das letzte Gruppenspiel am 01. Dezember um 20 Uhr gegen Costa Rica.

Deutschlands Gruppenspiele gegen Spanien und Costa Rica finden im Al-Bayt Stadium statt. Zum Auftakt gegen Japan ist Deutschland im Khalifa International Stadium zu Gast.

Mehr News:

Übertragen wird die WM von ARD, ZDF und Magenta TV. Der Telekom-Streamingdienst besitzt die Rechte für alle 64 Spiele, 16 davon zeigt Magenta TV exklusiv.