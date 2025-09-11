Tickets für WM 2026: FIFA treibt Fans in den Wahnsinn

„Es ist kompliziert“ – titelte die „Sportschau“ vor dem Start des Ticketverkaufs für die WM 2026. Diese Warnung sollte sich bewahrheiten. Dabei stand am Mittwoch (10. September, 17 Uhr) nur die erste Anmeldungsphase für den Ticketvorverkauf an. Doch schon die verlangte den Fans sämtliche Nerven ab.

Mit günstigen Tickets (ab 60 US-Dollar) warb die FIFA für die WM 2026. Wer die am Ende erhalten wird, ist dem Zufall überlassen. Bis zum 19. September können sich Fans auf der offiziellen FIFA-Website für ein zufälliges Auswahlverfahren bewerben. Bescheid über das eigene Glück gibt es dann am 29. September und der letztendliche Kauf kann am 1. Oktober erfolgen. Kompliziert? Es wird noch besser.

Tickets für WM 2026: Vorerst nur für VISA-Kunden

Die aktuelle Registrierung kann nur mit einer VISA-Kreditkarte erfolgen. Der FIFA-Sponsor hat seinen Kunden ein exklusives Vorverkaufsrecht gesichert – oder besser gesagt ein exklusives Voranmeldungsrecht. Denn dass alle angemeldeten Teilnehmer im Oktober auch wirklich eine Karte für die WM 2026 erwerben können, garantiert der Fußball-Weltverband nicht. Chaos scheint vorprogrammiert – und für Ticket-Interessierte bereits bei der Voranmeldung bittere Realität.

„Danke, dass sie darauf warten, der Visa Vorverkaufs Auslosung für den FIFA World Cup 26 beizutreten.“ Dieser Satz dürfte allen, die sich seit Mittwoch über die FIFA-Website für den Ticketverkauf anmelden wollten, bekannt vorkommen. Auf X (ehemals Twitter) berichten zahlreiche Fans von stundelangen Wartezeiten, bis der Zugang zur Warteschlange gewährt wurde.

Zwischen Frust und Sarkasmus

„Wir befinden uns in einer Schlange… um einer Lotterie beizutreten… für eine CHANCE, Tickets zu erwerben, die die FIFA uns genehmigt zu kaufen.“ Mit einer guten Prise Sarkasmus lässt dieser X-User seinem Frust freien Lauf. Ansonsten überwiegen Fehlermeldungen und Ratlosigkeit.

Aber irgendwann auch die erleichternde Freude, dass die Anmeldung (oft nach mehreren Stunden) erfolgreich war. Ende Oktober (27.) startet übrigens die Anmeldephase mit anderen Zahlungsmitteln. Wer ohne VISA-Karte plant, Tickets für die WM 2026 zu erwerben, sollte in jedem Fall etwas Geduld mitbringen – und muss die erste Tickets-Verkaufsphase passieren lassen.