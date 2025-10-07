Hammer-Entscheidung für WM 2026 gefallen! Großer Jubel bei allen Fans

Gute Nachrichten für Fußball-Fans in Deutschland: ARD und ZDF werden 60 der 104 Spiele der WM 2026 in Nordamerika übertragen. Möglich macht das ein Sublizenzierungs-Vertrag mit der Deutschen Telekom, die sich die Rechte für das prestigeträchtige Turnier vor drei Monaten gesichert hatte.

Zu den übertragenen Partien der WM 2026 zählen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft – sofern sie sich qualifizieren sollte – das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und natürlich das Finale. Die übrigen 44 WM-Spiele werden exklusiv auf MagentaTV, dem kostenpflichtigen Online-Sender der Telekom, gezeigt. Damit haben Fans die Wahl zwischen Free-TV und Streaming-Dienst.

ARD und ZDF ergattern sich TV-Rechte für die WM 2026

„Mit diesem Rechtepaket unterstreichen wir einmal mehr: MagentaTV ist in der deutschen Fernsehlandschaft die erste Adresse für große Fußball-Turniere,“ erklärte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. Mit der Kombination aus kostenpflichtigen Streams und Free-TV-Sendungen sind Fans in Deutschland bestenfalls für die WM 2026 bestens versorgt.

Die Telekom präsentiert sich weiterhin als starke Kraft im deutschen Fußball. Neben der WM 2026 wird sie auch 17 exklusive Spiele der UEFA EURO 2028 zeigen. ARD und ZDF wiederum übertragen 34 Partien der EM live im Free-TV, darunter auch entscheidende Begegnungen.

Deutschland kämpft um Qualifikation

Für das Team von Julian Nagelsmann ist die Teilnahme an der WM 2026 noch nicht gesichert. Nach einem Sieg gegen Nordirland (3:1) und einer Niederlage in der Slowakei (0:2) liegt Deutschland aktuell auf Platz drei in der Gruppe. Am Freitag (10. September, 20.45 Uhr) steht in Sinsheim das Qualifikationsspiel gegen Luxemburg an.

Lediglich der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2026. Der Gruppenzweite muss den Umweg über die Playoffs gehen. Die kommenden Spiele werden also entscheidend sein, um sich das Ticket für das Turnier zu sichern. Kann Nagelsmanns Team den Rückstand noch aufholen?