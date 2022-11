WM 2022: Hoffnungen eines ganzen Landes zerstört – Superstar muss Teilnahme absagen

Am Sonntag (20. November) startet die WM 2022 in Katar. Neben den etablierten Teilnehmern wie Frankreich, Brasilien oder Deutschland gehören wie in jedem Jahr auch dieses Mal einige kleinere Fußballnationen zum Teilnehmerfeld. Für die Fans und deren Spieler ist die Qualifikation deswegen nochmal etwas besonderer. Dies gilt auch für den Senegal.

Für den Teilnehmer aus Afrika ist es überhaupt erst das zweite Mal, dass er bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Nun erreicht die Teranga Löwen allerdings die Hiobsbotschaft: Top-Star Sadio Mane wird die WM 2022 verpassen.

WM 2022: Sadio Mane verpasst die WM

Wie der senegalesische Fußballverband mitteilte, wird Sadio Mane die Weltmeisterschaft in Katar verpassen. Der 30-Jährige hatte sich im vorletzten Bundesligaspiel in diesem Jahr mit dem FC Bayern eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen. Diese macht das Mitwirken im Wüstenstaat unmöglich.

Der Offensivspieler des Rekordmeisters wurde bereits am Donnerstagabend (17 November) in Innsbruck operiert. Die genaue Ausfallzeit des Zweitplatzierten beim Ballon d’Or ist unklar. Laut der „Bild“ könnte es allerdings bis zu drei Monaten dauern, bis Mane wieder auf dem Platz steht. Sollte dieses Worst-Case-Szenario eintreten, würde der 30-Jährige erst wieder am 21. Spieltag der Bundesliga Chancen auf einen Einsatz haben. Damit würde er unter anderem das Pokalspiel gegen Mainz und das Champions-League-Hinspiel gegen Paris St. Germain verpassen.

WM 2022: Staatschef spricht zu Mane-Aus

Das Team des Senegals hatte bis zuletzt gehofft, dass ihr Star-Spieler in der Offensive wohlmöglich zu einem späteren Zeitpunkt in das Turnier einsteigen könnte. Dieser Plan geht jetzt nicht mehr auf. Stattdessen wird Mane in den kommenden Tagen seine Reha in München beginnen.

Sadio Mane war die große Hoffnung für den Senegal bei der WM 2022. Als die Westafrikaner im Februar den Afrika-Cup gewannen, verwandelte der Ex-Liverpool-Star den entscheidenden Elfmeter. Gleiches gelang ihm nur kurze Zeit später in den WM-Playoffs gegen Ägypten. Aufgrund des herben Verlustes äußerte sich sogar Senegals-Staatschef, Macky Sall, zu der Verletzung von Mane: „Ich wünsche Sadio Mané nach seinem endgültigen WM-Aus eine schnelle Genesung. Du wirst stärker zurückkommen“. Senegal trifft in der Gruppe A auf die Niederlande, Ecuador und Gastgeber Katar.