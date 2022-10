WM 2022: Muss ER seinen Urlaub stornieren? Bundesliga-Star hofft auf Nominierung

In wenigen Tagen muss Bundestrainer Hansi Flick bekannt geben, welche Spieler er mit zur WM 2022 nach Katar nehmen möchte. Diese machen es ihm dabei keineswegs leicht. Viele Akteure befinden sich derzeit in guter Form und hoffen deshalb zurecht auf eine Nominierung für das Turnier im Wüstenstaat.

Einer dieser Spieler, die in letzter Sekunde auf den Zug zur WM 2022 aufspringen könnten, ist Robin Knoche von Union Berlin. Bei einer Nominierung müsste er allerdings seinen Urlaub stornieren.

WM 2022: Schafft es Knoche in Flicks Kader?

Union Berlins Abwehrchef will sich von der Nominierung für den provisorischen WM-Kader der Fußball-Nationalmannschaft in den kommenden Club-Partien nicht ablenken lassen. „Ich glaube wie jeder andere auch, da freut man sich in erster Linie und es wäre natürlich schön dabei zu sein. Ich konzentriere mich aber natürlich jetzt erst mal auf die anstehenden Spiele“, sagte Knoche dem TV-Sender Sky. Bis zur endgültigen Nominierung der 26 WM-Spieler durch Bundestrainer Hansi Flick am 10. November stehen für Knoche und Union Berlin noch drei Bundesliga-Spiele und zwei Europacup-Partien mit den Eisernen an.

Ein Länderspiel-Debüt Knoches ausgerechnet beim Jahreshöhepunkt in Katar ist ohnehin unwahrscheinlich. Der 30-Jährige steht bislang lediglich auf der maximal 55 Spieler umfassenden Liste, die Flick der FIFA am vergangenen Freitag als erste Auswahl melden musste. Bislang war der Innenverteidiger vor acht Jahren einmal in die A-Auswahl berufen worden, blieb aber ohne Einsatz. In der Abwehr hat der Bundestrainer eine große Auswahl. Als Stammkräfte gelten Antonio Rüdiger, Niklas Süle und zuletzt auch Nico Schlotterbeck. Zudem wird auch noch über eine WM-Rückkehr von Mats Hummels spekuliert.

WM 2022 für Knoche noch „ein weiter Weg“

Einen persönlichen Anruf von Flick gab es zur Berufung in den ersten Kader nicht. „Ich glaube, da hätte er viel zu tun, wenn er das bei jedem einzelnen Spieler macht. Wie gesagt: Ich freue mich einfach erst mal darüber, und schöner wär’s natürlich, am Ende dabei zu sein, bis dahin ist es noch ein weiter Weg und lange hin“, sagte Knoche, der durch konstant gute Leistungen maßgeblichen Anteil am aktuellen Union-Aufschwung hat.

Seinen bereits im Sommer gebuchten Urlaub für die WM-Zeit würde der Verteidiger natürlich im Fall der Fälle wieder stornieren. „Aber das wäre natürlich ein Grund, wo man definitiv auf den Urlaub verzichten würde.“ Außer Knoche steht auch Unions Mittelfeldspieler Rani Khedira auf Flicks erster WM-Liste, hat aber ebenso nur sehr geringe Aussichten auf eine finale Katar-Nominierung. (mgr mit dpa)