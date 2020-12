WM 2022: Deutschland mit Todes-Langweilig-Gruppe – jetzt droht dem DFB-Team eine Katastrophe

Ein Kommentar zur deutschen Quali-Gruppe zur WM 2022

Spannende Gruppen sind in einer WM-Quali eine Seltenheit. In der europäischen Qualifikation für die WM 2022 ist schließlich jedes Uefa-Land dabei – selbst Gibraltar und San Marino.

Was Deutschland in Gruppe J zugelost bekommen hat, ist das Gegenteil einer Todesgruppe. Was man früher Losglück genannt hätte, ist für den DFB und „Die Mannschaft“ aktuell aber eine ziemliche Katastrophe.

WM 2022: Deutschland mit Todes-Langweilig-Gruppe

Statt Todes-Gruppe gibt’s für Deutschland auf dem Weg zur WM 2022 die Todes-Langweilig-Gruppe. Gegen Lewandowskis Polen hätte es gehen können, gegen Haalands Norweger, gegen unsere Nachbarn Österreich, Schweiz oder Tschechien.

Deutschlands Nationalmannschaft steckt in einer Fan-Krise. Und jetzt stehen auch noch zehn öde Quali-Kicks an. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Stattdessen: Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Elend lange Reisen, keine Rivalitäten, keine Duelle auf Augenhöhe – nur Tristesse und Stolpergefahr.

Qualifikation zur WM 2022: Die Gruppe J

Deutschland (Weltranglisten-Platz: 13)

Rumänien (38)

Island (46)

Nordmazedonien (65)

Armenien (99)

Liechtenstein (181)

Gruppensieger wird wohl „Bares für Rares“

Deutschland drohen bei der Qualifikation zur WM 2022 fast nur unspektakuläre Spiele. Und das ausgerechnet in Zeiten, in denen dem DFB-Team die Fans in Scharen weglaufen.

Ein Kommentar von Daniel Sobolewski, Sport-Redakteur bei DER WESTEN. Foto: Privat

Seit Jahren rauschen die Einschalt-Quoten bei Deutschland-Spielen in den Keller. Ein Minusrekord jagt den nächsten. Bei den Ticketverkäufen sah es (bis Corona) nicht besser aus.

Wenn beim Länderspiel gegen Tschechien schon weniger Menschen einschalten als bei „Bares für Rares“, wer guckt sich in dieser Gruppe dann überhaupt noch ein Deutschland-Spiel an?

Die Qualifikation zur WM 2022 ist in dieser Gruppe ziemlich sicher. Doch eine Chance, die Fans mit packenden Spielen gegen namhafte Gegner wieder für sich zu begeistern, kriegt Deutschland dabei nicht.