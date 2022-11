WM 2022: Superstar bekommt Auszeichnung – und weiß nicht warum: „Habe keine Ahnung“

Bei der WM 2022 gibt es für jeden Akteur, der in der jeweiligen Partie der Beste war, eine Auszeichnung zum „Spieler des Spiels“.

Bei der Partie Belgien – Kanada (1:0) wurde es am Ende ManCity-Star Kevin De Bruyne. Dem Superstar gelang allerdings gegen bärenstarke Kanadier so gut wie gar nichts. Deshalb war der 31-Jährige auch verwundert, warum er nach der Partie ausgezeichnet wurde.

WM 2022: Superstar verwundert über Auszeichnung

In der Premier League und in der Champions League zeigt De Bruyne immer wieder, dass er zu den besten Fußballern der Welt gehört. Mit der belgischen Nationalmannschaft ist ihm das bei der WM 2022 bislang allerdings vorerst nicht gelungen. Gegen Kanada hatte der Belgier in der ersten Halbzeit die wenigsten Ballkontakte, seine Pässe kamen kaum an.

Zwar wurde er in der zweiten Hälfte etwas besser, aber es war nicht der Kevin De Bruyne, der mit Manchester City immer wieder brilliert. Am Ende durfte er sich dennoch über einen knappen 1:0-Erfolg gegen Kanada freuen. Zur Verwunderung aller wurde der 31-Jährige dann auch zum besten Spieler der Partie gewählt.

„Ich glaube nicht, dass ich so ein gutes Spiel gemacht habe. Ich weiß nicht, warum ich diese Trophäe gewonnen habe. Vielleicht wegen meines Namens und meines Rufs“, sagte De Bruyne nach der Begegnung.

WM 2022: De Bruyne irritiert

Denn dabei hätte durchaus ein Spieler aus der jungen kanadischen Mannschaft die Auszeichnung erhalten können. Ein Elfmeter konnte Bayern-Profi Alphonso Davies nicht verwandeln, zwei weitere Strafstöße wurde ihnen verwehrt und dann kam es richtig bitter.

Fenerbahce-Star Michy Batshuay erzielte kurz vor der Halbzeit den einzigen Treffer des Tages und bescherte Belgien damit drei wichtige Zähler.

„Wir haben die Punkte geholt, das zählt, aber wir müssen realistisch bleiben. Wir müssen es besser machen. Mich eingeschlossen“, zeigte sich De Bruyne selbstkritisch. Und weiter: „Wir wissen, was wir ändern müssen. Uns fehlte es an Präzision, auch mir, aber der Kampfgeist war bei allen vorhanden, das ist das Mindeste, was man verlangen kann.“