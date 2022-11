DFB-Kader: Bittere WM-Enttäuschung für BVB-Star! Er fehlt definitiv in Katar

Am Donnerstag gibt Bundestrainer Hansi Flick den DFB-Kader für die WM 2022 bekannt. Auf der Pressekonferenz in Frankfurt wird der Nachfolger von Jogi Löw dann verkünden, welche 26 Spieler ein Ticket für das Turnier im Wüstenstaat bekommen.

Mit dabei werden höchstwahrscheinlich auch einige Stars von Borussia Dortmund sein. Niklas Süle und Nico Schlotterbeck sind die Borussen, die am wahrscheinlichsten bei der WM 2022 dabei sein werden. Es gibt allerdings auch eine bittere schwarz-gelbe Enttäuschung im DFB-Kader.

WM 2022: Bittere Enttäuschung für Reus

Nach Informationen von „Sky“ und „Sport1“ wird Marco Reus die Weltmeisterschaft in Katar verpassen. Nach seiner Verletzung im Derby gegen Schalke und den Rückschlagen nach seinen Mini-Comeback gegen Union Berlin und den VfL Bochum herrscht nun die bittere Gewissheit: Reus verpasst die WM in Katar.

Der 33-Jährige hat es demnach nicht rechtzeitig geschafft, sich von seiner Verletzung am Sprunggelenk zu erholen. Laut „Sport1“ wird der Offensivspieler auch das nächste Spiel mit dem BVB gegen Gladbach verpassen.

WM 2022: Reus muss in Dortmund bleiben

Statt nach Katar wird es für Reus in die Reha gehen. In der zweimonatigen WM-Winterpause wird der BVB eine Asientour machen, dabei auch einige Testspiele absolvieren, um die Belastung für die Profis hochzuhalten. Ob Reus den BVB nach Asien statt das DFB-Kader nach Katar begleitet, ist unklar.

Aufgefüllt wird der durch die WM 2022 ausgedünnte BVB-Kader durch Spieler aus der U23 und U19. In der zweimonatigen Winterpause durch die WM wird der BVB Testspiele in Malaysia, Singapur und Vietnam bestreiten. Ein mögliches Testspiel in Indonesien ist aufgrund der Stadionkatastrophe vor wenigen Wochen abgesagt worden.

Reus hatte sich bis zuletzt Hoffnungen auf seine zweite WM-Teilnahme gemacht. Diese wurden nun zerschlagen. In seinen bisherigen zwölf Spielen für die Dortmunder in dieser Saison hatte der BVB-Kapitän drei Tore und vier Vorlagen erzielt. Laut „Sky“ hätte Reus im DFB-Kader eine wichtige Rolle gespielt.